Власти: жалобы жителей Маркова на некачественные продукты в сухпайке не подтвердились

Иркутский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Факты, указанные в обращении жительницы посёлка Маркова Иркутского района по поводу некачественных продуктах в сухпайке, не подтвердились. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

По факту обращения 17 апреля была проведена проверка в Марковской школе. В ней приняли участие сотрудники администрации Иркутского района, депутат думы Иркутского района, депутат думы Марковского муниципального образования, представители общественности и родительского комитета школы.

– Факты, указанные в обращении, не подтвердились. Печенье «К чаю» (поставщик ЗАО «Иркутский хлебозавод») изготовлено 8 апреля, было доставлено 14 апреля и выдавалось в период с 15 по 17 апреля. Внешний вид продукта, выданного школой, отличается от того, что представлен автором жалобы. Сопроводительные документы на товары, товаро-транспортная накладная и декларация о соответствии полностью отвечают требованиям законодательства РФ, – говорится в сообщении правительства Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в сухпайке среди продуктов было сгущённое молоко с истекшим сроком годности, просроченное печенье. К тому же в одной из коробок были черви.