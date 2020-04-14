Влияние коронавируса: что изменится в мире

Интернет, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ситуация, связанная с распространением коронавируса, заставила закрыть на карантин большие города и перевела нас в режим самоизоляции. Многие при этом смогли работать удаленно, наше потребление стало более осознанным, обучение переведено в режим онлайн. За совсем короткий период времени мы фактически очутились в новом мире, пишут argumenti.ru . Последствия этого, конечно, могут сказаться на нашем будущем, а как это будет выглядеть, покажет время. Карантин дал многим возможность работать, не выходя из дома. Руководители компаний, сотрудники которых работают удаленно, могут со временем увидеть, что производительность сохранилась на приемлемом уровне, и тогда они уже не захотят возвращать в офисы свой персонал. Это даст им возможность сэкономить на аренде помещений и офисных издержках. Сотрудникам же не надо будет тратить время на поездки и деньги за эксплуатацию транспорта. Когда общение людей сведется к минимуму, не станет столь необходимым выглядеть лучше в глазах других с точки зрения материального благополучия. Дойти раз в день до ближайшего магазина с собачкой, по дороге выбросив мусор, – не такой уж и весомый повод для демонстрации предмета из коллекции модной одежды или новейшей модели телефона. Обучение в престижном вузе сейчас означает большие расходы. Полноценное внедрение онлайн-обучения может предоставить возможность слушать курсы лучших профессоров, причем доступ к таким лекциям будет по карману многим за счет эффекта масштаба. Количество обучающихся не будет ограничено стенами университета, аудитория преподавателя может стать многотысячной одновременно. Конечно, это только мысли вслух. Не все так «безоблачно» в новом мире. Удаленная работа может привести к ужесточению конкуренции, и соперничать придется с теми, кто раньше не мог нас заменить, хотя бы потому, что жил уж слишком далеко от потенциального рабочего места. «Осознанное потребление», первым делом будет означать массовое увольнение. Непросто в этой ситуации будет, в том числе, и маркетологам. В условиях всеобщего онлайн-обучения даже лучший диплом будет свидетельствовать только об усидчивости и способностях к решению различных учебных задач, но не более. А значит, на работу будут брать не по диплому, а по каким-то иным качествам. Остается много вопросов, но все говорит об одном: мир после пандемии не будет прежним. Корректировка нашего сознания все же должна произойти. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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