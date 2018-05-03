Вместе весело шагать: «МегаФон» подготовил обзор лучших мест для прогулок в Иркутске

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Компания «МегаФон» составила подборку мест для пеших прогулок в Иркутске. Солнечные и теплые весенние дни – лучшее время, чтобы выйти из душных помещений и отправиться на прогулку по любимому городу. Иркутск способен удивить каждого – и туристов, впервые попавших в столицу Приангарья, и коренных жителей. Главное – выбрать подходящий маршрут, сообщает пресс-служба мобильного оператора. Без чего современный человек не отправится на прогулку? Правильно, без смартфона, который одновременно является и навигатором, и фотоаппаратом, и видеокамерой, и музыкальным проигрывателем. А чтобы слушать любимую музыку онлайн, делиться фотографиями с близкими и вести прямые эфиры, нужен высокоскоростной интернет. Абоненты «МегаФона» могут быть уверены, что в любой точке города получат доступ к качественному мобильному интернету своего оператора. Так куда же отправиться жителям и гостям Иркутска на прогулку, чтобы полюбоваться природой и архитектурой и просто с пользой провести время? Музей-усадьба Сукачева. В этом ухоженном и живописном уголке в центре города можно насладиться и природой, и уникальной архитектурой. В парке усадьбы растут дубы, маньчжурский орех, сирень, акация, боярышник. А деревянный особняк, увитый резьбой, словно белым кружевом, является истинным шедевром деревянной архитектуры. Его нарядные наличники и карнизы тончайшей паутиной покрывают фасад и создают ощущение воздушности. Лес Академический. Еще одно красивое местечко в нашем городе есть в Академгородке. Студенты проводят там много времени и точно знают, насколько там хорошо. Деревья и красивые аллеи делают это лес привлекательным для прогулок и фотосъемки. Ботанический сад. Иркутянам очень повезло – в нашем городе есть великолепное место для отдыха всей семьей. Огромное количество различных растений, буйство красок и, конечно же, голубые ели. Это место – рай для любителей природных пейзажей. Иерусалимская гора. Это знаковая для иркутян площадка, которая находится на стыке исторической и современной частей города. В прошлом году был проведен первый этап реконструкции Иерусалимской лестницы, в этом году работы продолжатся. Однако иркутяне уже могут наслаждаться прекрасным панорамным видом на город и уединением в самом центре столицы Приангарья. Нижняя набережная Ангары. Улица, расположенная в северной части исторического центра, самая старая городская набережная. Еще со времен основания Иркутска здесь располагалась пристань. Сегодня это место является любимым у жителей и гостей города: здесь можно неспешно прогуляться, покататься на роликах и велосипеде, в жаркие дни насладиться прохладой с реки Ангары. – Долгожданная весна так и манит на улицу, чтобы погреться на солнце и прогуляться по любимому городу. Иркутск – интересный город, сочетающий в себе дух Азии и европейские традиции. Поэтому гулять по столице Восточной Сибири – одно удовольствие, – отметила директор Иркутского регионального отделения компании «МегаФон» Лариса Бодиева. – А благодаря современным технологиям, смартфону и мобильному интернету наши близкие могут быть с нами рядом, несмотря на тысячи километров. СПРАВКА: ПАО «МегаФон» – один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.

Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: республика Бурятия, республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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