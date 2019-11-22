Во время акции «Безопасный лед» более тысячи человек будут обеспечивать безопасность на водных объектах

Иркутская область, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Межведомственная акция «Безопасный лед» в Иркутской области в этом году стартует 25 ноября.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, акция направлена на перекрытие несанкционированных мест выезда автотранспорта на лед, привлечение к административной ответственности водителей, а также профилактическую работу с населением и отдыхающими.

Под прикрытием патрульных групп – 205 озер, участков рек, водохранилищ, прудов и обводненных карьеров. Задействовано более тысячи человек из числа сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам и внештатных инспекторов, полицейских, представителей администраций муниципальных образований, спасателей и старост населенных пунктов.

В общеобразовательных учебных учреждениях в рамках акции пройдут лекции и занятия по правилам поведения на воде в зимний период, на туристических базах, имеющих непосредственный выход к водоемам, – инструктажи с персоналом и отдыхающими. В потенциально опасных местах будут выставлены дополнительные ограждающие вешки, запрещающие знаки и информационные аншлаги. Во время сходов граждан и подворовых обходов до населения будет доведена информация об оперативной обстановке на воде.

Напомним, акция «Безопасный лед» на протяжении нескольких лет в осенне-зимний период проходит в предпоследнюю неделю каждого месяца. К мероприятиям по обеспечению безопасности людей на водных объектах привлекаются дополнительные силы и средства.

В предстоящие выходные также запланирована работа патрульных и профилактических групп для предотвращения происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед.