Водителям в Иркутской области напомнят о необходимости использования детских автокресел

Иркутская область, 11.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В период с 13 по 15 июня на территории Иркутской области пройдет массовая проверка водителей на соблюдение правил перевозки пассажиров, в частности детей.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» напоминает автолюбителям о том, что перевозка детей разрешена как на заднем, так и на переднем пассажирских сиденьях: перевозка ребенка в возрасте до 12 лет на переднем сиденье возможна исключительно в специальном детском удерживающем устройстве, сзади автокресло обязательно лишь до 7 лет. В возрасте от 7 до 12 лет юный пассажир может использовать только обычный ремень безопасности.



Кодексом РФ об административных правонарушениях за нарушение правил применения ремней безопасности предусмотрены штрафные санкции в размере 1000 рублей. В случае нарушения требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, предусмотрен штраф в сумме 3000 рублей.