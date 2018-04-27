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28.04.2018

Военкомат разыскивает родственников 13 красноармейцев из Приангарья, погибших во время Великой Отечественной войны

Иркутская область, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Военный комиссариат Иркутской области разыскивает родственников 13 участников Великой Отечественной войны, погибших и захороненных в Австрии. Имена погибших воинов, живших в Иркутске и Иркутской области, восстановлены международным военно-мемориальным центром «Возвращенные имена», сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказали в администрации Иркутска, разыскиваются родные следующих красноармецев:

  • Гвардии рядовой Лебедев Анатолий Борисович 1915 года рождения. Погиб 10 апреля 1945 года. Проживал в Иркутске на ул. Вокзальная, дом 20, кв. 9. Жена – Кубрикова Александра Назаровна.
  • Гвардии старший лейтенант Нефедьев Александр Иванович 1914 года рождения. Погиб 8 апреля 1945 года. Проживал в деревне Маломолева муниципального образования Могоенок, Аларский район. Отец – Нефедьев Иван Иванович.
  • Рядовой Нефедьев Василий Алексеевич 1923 года рождения. Погиб 13 апреля 1945 года. Жил в деревне Тунгуй, Заларинский район. Мать – Нефедьева Елизавета Савельевна.
  • Гвардии старший сержант Силин Георгий Георгиевич 1919 года рождения. Погиб 10 апреля 1945 года. Проживал по адресу в Иркутске на ул. Мясная (ныне Франк-Каменецкого), дом 10, кв. 7. Мать – Силина Евдокия Николаевна, отец – Силин Георгий Иосифович.
  • Гвардии старший сержант Шилов Георгий Гаврилович 1924 года рождения. Погиб 11 апреля 1945 года. Проживал в селе Хомутово. Мать – Шилова Мария Николаевна.
  • Гвардии сержант Кокауров Александр Михайлович 1923 года рождения. Погиб 4 апреля 1945 года. Проживал в селе Оек, Иркутский район. Мать – Кокаурова Анастасия Ефимовна.
  • Младший сержант Охотин Тихон Семенович 1919 года рождения. Погиб 17 апреля 1945 года. Проживал в деревне Келора, Жигаловский район. Мать – Охотина Анисья Тимофеевна.
  • Гвардии старший сержант Казарин Михаил Борисович 1922 года рождения. Погиб 28 апреля 1945 года. Проживал в селе Баяндай, Баяндаевский район. Мать – Казарина Ефросинья Егоровна.
  • Гвардии младший сержант Поляков Афанасий Алексеевич 1925 года рождения. Погиб 29 апреля 1945 года. Проживал в Черемхово. Мать – Полякова Пелагея.
  • Гвардии старшина Алилуев Иван Григорьевич 1918 года рождения. Погиб 24 апреля 1945 года. Проживал в Слюдянке на ул. Карьерная, 40. Жена – Алилуева Наталья Ефимовна.
  • Старший сержант Иващенко Иван Сидорович 1922 года рождения. Погиб 29 апреля 1945 года. Проживал в селе Саранчет, Тайшетский район. Мать – Иващенко Мария Александровна.
  • Гвардии сержант Старков Евгений Михайлович 1920 года рождения. Погиб 15 апреля 1945 года. Проживал в Иркутске на ул. Советская, д. 61. Мать – Старкова Анна Ларионовна.
  • Сержант Казаченко Василий Иванович 1909 года рождения. Погиб 10 апреля 1945 года. Проживал в Тайшетском районе, Бирюсинский лесозавод, дом 11. Жена Казаченко Антонина Степановна.

КООРДИНАТЫ:

  • За информацией необходимо обращаться в военный комиссариат Иркутской области в отделение по работе с гражданами, телефон: 8(3952)20-89-81.

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