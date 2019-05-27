Военные поблагодарили Сергея Левченко и Минлеса Приангарья за помощь в защите стратегического объекта от пожара

Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Командование главного центра предупреждения о ракетном нападении выразило благодарность губернатору Иркутской области Сергею Левченко и региональному министерству лесного комплекса за помощь в защите объекта системы предупреждения о ракетном нападении от лесного пожара.

Как сообщает пресс-служба губернатора, благодарность министру лесного комплекса региона Сергею Шеверде в Москве вручил генерал-лейтенант, бывший командующий 3-й отдельной армией предупреждения о ракетном нападении (1991–1998), член Иркутского землячества «Байкал» Анатолий Соколов. На протяжении восьми лет он служил на территории Иркутской области в войсковой части ПРН, дислоцированной в районе Усолья-Сибирского.

– Пожар остановили в нескольких сотнях метров от стратегического объекта. Если бы не самоотверженная работа военнослужащих и министерства лесного комплекса региона, пострадал бы объект, который важен для обеспечения обороноспособности нашего государства,– подчеркнул Анатолий Соколов.

Напомним, 7 и 8 мая министерство лесного комплекса оказывало помощь военным при тушении лесных пожаров вокруг стратегического объекта – центра предупреждения о ракетном нападении в районе Усолья-Сибирского-7.

– Всего в эти дни на тушении пожаров, действовавших в южных районах области, было задействовано около тысячи человек и больше трехсот единиц техники. Благодарность главного центра предупреждения о ракетном нападении – это, прежде всего, оценка тем людям, которые тушили лесной пожар, не спав несколько суток, – сказал Сергей Шеверда.

Министр отметил, что 7 и 8 мая были сложными для тушения из-за ветреной погоды. Пожары распространялись с огромной скоростью – на три-четыре километра в час. Лесники спасали от огня одновременно 21 населенный пункт, проделывая в лесу по семь-восемь минерализированных полос, чтобы преградить путь пламени.