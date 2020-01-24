Военную технику разместят на плацу в иркутском центре «Патриот»

Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска и руководство городского центра «Патриот» договорились с Центральным военным округом о предоставлении в пользование военной техники, которую разместят на плацу. Ожидается поступление более 15 единиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Небоевая техника станет не только экспонатом для обучения курсантов, но и будет демонстрироваться на открытых мероприятиях. Об этом в ходе визита врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в «Патриот» сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Экскурсию для представителей правительства Иркутской области провел директор центра «Патриот», бывший начальник Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, генерал-майор авиации в отставке Александр Барсуков. Были осмотрены учебные классы, штаб местного отделения «Юнармии», оружейная комната, тир, спортивный комплекс.

– Городской центр «Патриот» передан в собственность муниципалитета в 2016 году. За это время выполнен капитальный ремонт здания, создана материально-техническая база, ведется патриотическое воспитание молодежи. Все это сделано и работает за счет муниципалитета при поддержке ветеранов, общественников, энтузиастов. Сегодня это крупнейший патриотический центр на территории Восточной Сибири. Своего рода военное училище для подростков – единственное за Уралом, – отметил Дмитрий Бердников. – Убежден, взаимодействие с правительством Иркутской области по вопросам патриотического воспитания поможет в дальнейшем развитии Иркутского городского центра.

Игорю Кобзеву рассказали, что «Патриот» выполняет функции учреждения дополнительного образования. В центре занимаются дети в возрасте от 14 до 18 лет, занятия для них проводят бесплатно. Ребята изучают 17 учебных дисциплин. На базе центра сформированы три учебные группы. В разведывательной роте «Гром» курсанты занимаются углубленной подготовкой военно-специальных дисциплин. Рота Почетного караула участвует во всех торжественных и церемониальных мероприятиях Иркутска, также у ребят формируют навыки строевой подготовки. Рота специального назначения «Юнармия», созданная на базе юнармейского движения Иркутска, имеет военно-прикладную направленность. В ходе встречи Игорь Кобзев пообещал поддерживать работу городского учреждения.