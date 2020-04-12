Волонтёрам Иркутской области выделят машины из автопарка правительства

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области передаст волонтёрам, которые помогают в условиях ограничительных мер на фоне распространения коронавируса людям старшего поколения и маломобильным жителям, три автомобиля. Об этом сообщается на странице врио губернатора региона Игоря Кобзева в соцсети «Инстаграм».

В Иркутской области на сегодня доставляют нуждающимся в помощи продукты и лекарства, оказывают психологическую помощь, отвечают на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией около 1,7 тысяч человек. При этом они отработали уже больше 3,5 тысяч заявок.

– Но и самим волонтерам нужна поддержка. Узнал, какие есть трудности. Самое основное – транспорт. С 13 апреля в распоряжение волонтеров поступят три автомобиля из правительства Иркутской области, – сообщил Игорь Кобзев.

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