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Общественная жизнь в Иркутской области
22.05.2020

Волонтеры акции «Мы вместе» выполнили в Приангарье более 10 тысяч заявок

Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». В регионе 2608 волонтеров, они помогают пожилым, маломобильным людям в доставке продуктов, лекарств, вещей первой необходимости, медицинским работникам и их семьям, оказывают психологическую и юридическую помощь.

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на региональное Минмолодежи, на 21 мая выполнено более 10 тысяч заявок, часть из них – нестандартные.

Нередко пожилые люди просят отремонтировать бытовую технику, переставить мебель, оплатить услуги ЖКХ, выгулять собаку, забрать газету на почте. Однако бывают и совсем необычные просьбы. В апреле в волонтерский штаб Шелеховского района поступила заявка. Семья из Санкт-Петербурга, находящаяся в обсерваторе, попросила приобрести ребенку с пищевой аллергией безлактозный торт ко дню рождения. Как отмечают в штабе, волонтеры никогда не сталкивались с необходимостью покупки подобной выпечки. Да и большинство фирм и кондитерских цехов в Иркутске и Шелехове не могли выполнить подобный заказ. Целый день ушел у волонтеров на звонки и поиски. В итоге штабу удалось найти одну компанию в Иркутске, которая согласилась выполнить заказ. Волонтеры съездили в соседний город и доставили подарок бесконтактным методом.

Об интересных случаях рассказали также в штабе Тулунского района. Пожилая жительница деревни Афанасьева попросила волонтеров купить 10 цыплят курицы-несушки. Птенцов приобрели на рынке в Тулуне, доставку помогла организовать местная администрация.

– Была еще одна нестандартная заявка. Штаб в селе Перфилово принял заявку на семенной картофель. Добровольцы обратились за покупкой к главе местного фермерского хозяйства Майорову, а он принял решение бесплатно предоставить 50 мешков. Их передали детям войны и труженикам тыла в преддверии Дня Победы, – рассказала руководитель волонтерского штаба Тулунского района Наталья Чепинога.

– Уже два месяца в Иркутской области продолжается акция «Мы вместе». Я благодарю каждого, кто сейчас оказывает помощь. Сейчас наш регион на первом этапе снятия ограничений. Волонтеры готовы продолжать эту важную и нужную работу столько, сколько потребуется, – подчеркнул исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской области Егор Луковников.

КООРДИНАТЫ:

  • Чтобы оставить заявку на получение помощи волонтеров, необходимо обратиться на региональную горячую линию 8 (3952) 39-99-99 (дополнительно при дозвоне «3»). Федеральная горячая линия #МыВместе: 8 800 200-34-11.

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