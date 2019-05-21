Волонтёры «Большой Байкальской Тропы» рассказали школьникам об экопрофессиях

Иркутский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтёры Ассоциации «Большая Байкальская Тропа» при поддержке En+ Group рассказали школьникам села Большое Голоустное об экопрофессиях на специальном уроке. Интерактивное занятие, посвященное работе сотрудников охраняемых природных территорий, прошло уже в третий раз. Волонтеры «Большой Байкальской Тропы» (ББТ) с 2005 года сами разрабатывают детские занятия на социальную и экологическую тематики, выезжают с уроками в поселки Иркутской области и Республики Бурятия, где их ждут ученики местных школ. С 2011 года экопросветительскую детскую программу в поселениях на берегу Байкала и в пос. Мегет поддерживает компания En+ Group. Методика двухчасового занятия на тему «экологических» профессий включает три этапа. Первый – это рассказ о том, что такое заповедники и национальные парки, зачем они нужны, какие специалисты в них работают и чем занимаются. Затем ребята в группах придумывают проект своего заповедника: для чего он создан и что призван сохранить, разрабатывают его структуру, обсуждают обязанности каждого работника. На второй «станции» урока школьники пробуют себя в роли научных сотрудников заповедных территорий: ведут учет животных, отслеживают число популяции, составляют пищевые цепочки. На заключительном этапе им предстоит перевоплотиться в представителей турбизнеса: разработать увлекательный, но экологичный тур по Байкалу, направленный на максимальное сокращение сопутствующего вреда местной экосистеме. Урок, посвященный работе особо охраняемых природных территорий (ООПТ), не единственный в образовательной линейке ББТ – Ассоциация с 2005 года разрабатывает и проводит в школах сел и деревень регионов по обе стороны Байкала занятия не только экологической, но и социальной направленности. Образовательные встречи представителей ББТ со школьниками, организованные при поддержке En+, в основном, проводятся раз в полгода (в марте-мае, а затем в октябре-ноябре) когда волонтеры не заняты на строительстве экотроп – основного вида деятельности Ассоциации. Об этом пишет пресс-служба En+ Group. Добровольцы не только проводят единичные тематические уроки, но и целые просветительские программы, объединяющие серию занятий и посвященные, например, изучению природных экосистем или роли человека в благополучии окружающей среды (не только природной, но и социальной). Сейчас идет процесс создания образовательного отдела Ассоциации ББТ, который будет разрабатывать и проводить свои интерактивные программы в городах и поселках Байкальского региона. Елена Чубакова, президент Ассоциации «Большая Байкальская Тропа»: – Мы специально разработали образовательные программы для детей, когда стали понимать, что делаем гораздо больше, чем только строим тропы. Для развития экотуризма важен комплексный подход, включая экопросвещение. Специалисты и волонтеры ББТ проводят интерактивные и творческие занятия, игры по разным темам, посвященным защите природы, активной роли ребенка в обществе и жизни в гармонии с окружающей средой и сверстниками. Все уроки – разные, но их объединяет актуальность и интерес со стороны детей. Поселки, в которых мы работаем, часто находятся в удалении от крупных городов, и ребятам не хватает возможностей для развития своего потенциала. В течение 15 лет мы наблюдаем, как дети растут, как некоторые из них становятся активными в социальных и экологических организациях, в т.ч., и в нашей, превращаются в лидеров, готовых к улучшению сегодняшней действительности. И мы очень рады, что наши инициативы поддерживает крупный бизнес – на протяжении 8 лет компания En+ Group является нашим партнером по ряду образовательных программ. Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group: – Как и ББТ, с которой мы сотрудничаем с 2011 года, En+ Group уделяет большое внимание экопросвещению и образованию подрастающего поколения – это одна из ключевых задач нашей комплексной программы по защите Байкала. Компания всегда приветствует инициативы по проведению образовательных проектов и семинаров по экологии и охране природы для детей из прибрежных поселков и деревень Иркутской области и Республики Бурятия. Это способствует осознанию, что каждый шаг человека и его выбор несут последствия для озера и соседствующих природных территорий. Особенно ценишь то, что знаешь и понимаешь, как это устроено, – это касается и Байкала, и всех процессов, которые происходят вокруг озера, – здесь роль экологического просвещения и его инициаторов очень высока. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: байкал

ббт

гражданские иницативы

иркутский район

иркутскэнерго

туризм Тэги: View the discussion thread.