Волонтёры БрАЗа начали снабжать пенсионеров и ветеранов завода помощью

Братск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пенсионеров и ветеранов–металлургов БрАЗа начали снабжать гуманитарной помощью. Социальную ответственность на себя взяла компания РУСАЛ. Пожилым горожанам доставят почти 30 тонн продуктовых наборов В те дни, когда рекомендовано соблюдать «домашний режим», пожилым людям особенно нужна помощь близких. Но как быть тем, кто одинок? Оказать им помощь в период самоизоляции предложил Олег Дерипаска, основатель компании РУСАЛ. Он стал основоположником корпоративного движения волонтеров, которое существует в регионах с 2010 года. И сейчас волонтёры компании РУСАЛ решили поддержать провизией бывших сотрудников БрАЗа, которые старше 70 лет. Им доставляют продукты длительного срока хранения: гречневую, овсяную, пшенную крупы, муку, сахар, консервы, подсолнечное масло. Такие наборы в Братске получат почти 1800 адресатов. Акцию назвали «Время помогать». К ней подключились и депутаты городской Думы, которые работают на БрАЗе, сообщает в своём сюжете БСТ. Наталья Скачкова, финансовый директор БрАЗа, депутат думы Братска седьмого созыва: – Как активный гражданин страны, нашего города, как депутат думы Братска седьмого созыва, я не могу оставаться в стороне. Здесь в качестве волонтёра я начну разносить продуктовые наборы к тем гражданам, которые проживают в моём округе. При поддержке и инициативе компании РУСАЛ, Центра социальных программ, были закуплены продукты первой необходимости для того, чтобы можно было обеспечить спокойное пребывание в режиме самоизоляции всех наших ветеранов, то есть, той категории граждан, которые относятся к группе риска. При доставке курьеры-добровольцы соблюдают все меры предосторожности: используют перчатки и маски, пакет оставляют перед дверью, не заходя в квартиры. Продуктовые наборы для ветеранов и пенсионеров, рассчитанные с учётом всех необходимых норм потребления, будут доставляться каждый месяц. Акция продлится до июля текущего года. Телефон горячей линии: 8 800 250 04 62. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: браз

братск

русал Тэги: View the discussion thread.