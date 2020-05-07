Волонтеры «Единой России» Приангарья доставили врачам 3200 бесплатных продуктовых наборов

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Волонтерский центр «Единой России» собрал 3200 продуктовых наборов для сотрудников 13 медицинских учреждений Иркутской области, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба партии.

– Пандемия стала серьезным испытанием для страны, риск заражения сейчас крайне высок. Мы как можем пытаемся поддержать медиков, выразить им признательность за труд. Они испытывают огромную нагрузку, многие из них работают без выходных, сверхурочно, рискуя здоровьем и жизнью ради спасения других. Наш Волонтерский центр старается сделать для них всё, что в наших силах, – рассказал руководитель Волонтерского центра, секретарь ИРО партии Сергей Сокол.

Волонтеры передали пакеты с зеленым и черным чаем, кофе, разных видов печенья, шоколада и конфет коллективам больниц, чтобы они могли перекусить в недолгие моменты отдыха.

Ранее, после сокращения управленческих и организационных расходов партии, в том числе и средств на подготовку выборов удалось приобрести транспорт для больниц Иркутска.

Напомним, Волонтерский центр в Иркутской области действует на базе общественной приемной председателя «Единой России». Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья.

КООРДИНАТЫ:

Чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8-914-955-75-33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары.

Также на базе Волонтерского центра работает отдельная линия правовой помощи гражданам Иркутской области. Получить юридическую поддержку можно по номеру 8-914-005-19-05.