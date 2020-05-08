Волонтеры ИНК поздравили ветеранов войны и тружеников тыла Приангарья с Днем Победы

Усть-Кутский район, Иркутск, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе 7 и 8 мая волонтеры ООО «Иркутская нефтяная компания» при поддержке благотворительного фонда Марины Седых, совета ветеранов и администрации района приняли участие в традиционной поздравительной акции, которая проходит ежегодно накануне праздника Великой Победы.

Как сообщает пресс-служба компании, районный совет ветеранов предоставил списки усть-кутских героев войны и тыла, а представители ИНК и благотворительного фонда Марины Седых сформировали для них подарочные продуктовые наборы. Администрация Усть-Кутского района передала подарочные сертификаты, а также рисунки и открытки, которые заранее подготовили для ветеранов юные устькутяне в знак благодарности за Победу.

Ветеранам вручили памятные значки в виде красной гвоздики – символа всероссийской акции «Память поколений», участником которой являются Иркутская нефтяная компания и благотворительный фонд Марины Седых. Всего в Усть-Кутском районе посетили 147 адресов, где проживают участники и ветераны Великой Отечественной, труженики тыла и узники концлагерей.

В Иркутске волонтеры ИНК поздравили ветеранов, тружеников тыла и пожилых людей с наступающим Днем Победы. В Марковский геронтологический центр в Иркутском районе добровольцы передали 32 подарочных набора, включая значки, специально выпущенные к 75-летию Победы. Несмотря на то, что в этом году из-за ограничений провести традиционный праздничный концерт и пообщаться с проживающими в центре не получилось, волонтеры передали им теплые поздравления от детей сотрудников компании – рисунки и открытки на тему 9 мая.