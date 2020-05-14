Волонтёры из ОНФ через соцсети нашли для алабая-беспризорника из села Баклаши новых хозяев

Шелеховский район, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Волонтёры «Молодёжки ОНФ», участвующие в акции взаимопомощи #МыВместе, помогают не только с покупкой лекарств и продуктов пожилым людям, оказавшимся в условиях самоизоляции, но и решают для них даже такие нестандартные проблемы, как пристроить опасную собаку и помочь в открытии продовольственного магазина в небольшом селе. Просьбы о решении этих проблем не были услышаны в местных ведомствах, сообщает пресс-служба реготделения штаба ОНФ.

В иркутский штаб акции #МыВместе позвонила жительница села Баклаши Шелеховсого района Марианна Мацкевич, которая на протяжении недели не могла выйти из собственного дома. Возле ее забора поселился крупный пес породы алабай. Собака грызла ограждение и громко лаяла, что напугало женщину. Она обратилась в полицию, администрацию села и МЧС, но везде ей отказались помочь по разным причинам. Участники иркутской команды «Молодёжки ОНФ» решили найти для алабая новых хозяев, что удалось сделать за одну ночь.

– Женщине посоветовали позвонить на горячую линию #МыВместе в МЧС. Собака вела себя неагрессивно. Но забор пёс повредил сильно. Мы разместили вечером пост в соцсетях с предложением приютить алабая, а уже на следующий день утром повезли пса в соседнее село. Оказалось, что семья, которая решила забрать собаку, уже держала алабая и знает, как с ними обращаться, – рассказал участник «Молодежки ОНФ» в Иркутской области Михаил Кутелев.

Ребята купили собаке ошейник и цепь, они пообещали хозяевам в случае необходимости помочь с кормом для животного. В ближайшее время новый хозяин построит вольер, чтобы содержать алабая по всем требованиям безопасности.

Всего «Молодежка ОНФ» взяла шефство над 623 пенсионерами, среди которых есть ветераны и маломобильные люди. В некоторых регионах помощь оказывается целым селам. Участники «Молодежки ОНФ» оказали помощь по более чем 29,5 тысячам обращениям, поступившим в волонтерские штабы акции #МыВместе.