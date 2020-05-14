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Общественная жизнь в Иркутской области
13.05.2020

Волонтеры подарили детям Приангарья, зараженным коронавирусом, сладости и сувениры

Иркутск, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом и туберкулёзом «TAC» подарил десятерым маленьким пациентам Иркутской областной инфекционной больницы сладости и дизайнерские сувениры. Об этом сообщает пресс-служба Центра СПИД.

Добровольцы уверены, что положительные эмоции в условиях изоляции повысят эффективность лечения и ускорят выздоровление. В каждый подарок вошли канцелярские принадлежности, шоколад и специально созданные для акции «Чувствуй лучше» игрушки.

– Мы подарили десять мишек, но только не плюшевых, а цветочных, они полностью состоят из лепестков роз. Узнав, что мы собираемся посетить крупнейший в регионе стационар для больных с новым коронавирусом, эти игрушки с удовольствием изготовили мастера из китайского города Уханя, первым столкнувшегося и уже практически справившегося с ранее неизвестной болезнью, – рассказывает директор Благотворительного фонда Татьяна Башкатова. – Естественно, все подарки прошли санитарную обработку и проверку перед тем, как отправиться к детям.

Самих волонтёров в детское отделение, где соблюдается строгий карантин, не пропустили. Но врачи пообещали передать подарки пациентам, и уже прислали отчётные фото.

По информации врачей, в детском отделении Иркутской областной инфекционной больницы сейчас лежат четыре ребёнка с коронавирусом, остальные маленькие пациенты находятся в боксах со своими взрослыми родителями, у которых тоже выявлен Covid-19. В тяжёлом состоянии из детей нет никого. Медицинская организация готова к большому наплыву больных с новой инфекцией, для чего зарезервированы отдельные койки, оборудование и медикаменты. Эти меры приняты на опережение, чтобы повысить готовность к возможному ухудшению ситуации.

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