Волонтеры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в Приангарье

Иркутск, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Участники акции #МыВместе вручили 9 мая портреты, продуктовые наборы и подарки 22 ветеранам Великой Отечественной войны. Все они – герои фотопроекта «75 правил жизни победителей» из восьми муниципальных образований Иркутской области. Баннеры с их портретами размещены на улицах сел и городов региона.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, проект является частью всероссийской акции «Мечты победителей» благотворительного проекта «Мечтай со мной», приуроченной к 75-летию Великой Победы. Партнерами акции выступили ОНФ и Роспатриотцентр.

В областном центре волонтеры поздравили семью ветеранов – Людмилу Петровну Быстрову и Михаила Николаевича Гаврилова. Михаил Николаевич воевал на Первом Украинском фронте, пулеметчик в 120-й Гатчинской Краснознаменной дивизии, был контужен в боях на Одере. 9 мая 1945 года встретил под Прагой. Людмилу Петровну эвакуировали из блокадного Ленинграда. Они познакомились в Иркутске, живут здесь много лет.

Их фото размещены на баннерах в Иркутске с цитатами: «Победил весь наш народ – от детей до взрослых, от Ленинграда до Курил» – слова Людмилы Петровны. «Свет Великой Победы согревает всех нас спустя 75 лет!» – высказывание Михаила Николаевича.