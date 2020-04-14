Волонтерский центр «Единой России» принимает заявки на доставку продуктов и лекарств пенсионерам в городах Приангарья

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Волонтерский центр «Единой России» в Иркутске принимает заявки от людей, которые хотят обеспечить продуктами и лекарствами своих пожилых родителей, которые живут в других населенных пунктах Иркутской области.

По словам заместителя руководителя центра Артема Лобкова, из-за пандемии многие люди столкнулись с тем, что физически не могут привезти продукты родителям из других городов, а пожилые люди продолжают ходить в магазины, несмотря на риск для здоровья, стесняясь попросить посторонних людей о помощи.

Волонтерский центр в Иркутской области действует на базе общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Возглавляет Центр секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья.

Для того чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8-914-955-75-33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары и погуляют с домашним питомцем.

Также на базе волонтерского центра работает отдельная линия правовой помощи гражданам Иркутской области. Получить юридическую помощь можно по номеру 8-914-005-19-05.