Восемь иркутских городов – в числе поселений с самым грязным воздухом в Сибири

Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Сибирском федеральном округе в 2017 году 27 городов характеризовались высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Из них восемь городов расположены в Иркутской области, сообщается в проекте госдоклада Минприроды РФ о состоянии и об охране окружающей среды в 2017 году.

Среди городов Иркутской области с самым грязным воздухом – Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов. За год в Иркутской области в воздух попало больше 2 980 тысяч тонн загрязняющих веществ, из них обезврежено 2 320 тысяч тонн.

Всего в Сибири 42% населения в неблагоприятных условиях по загрязнению атмосферного воздуха. Валовый объём выбросов в целом по федеральному округу в 2017 году уменьшился на 2,6% по сравнению с 2010 годом, выбросы от стационарных источников уменьшились на 1,8%.

В разрезе субъектов Сибирского федерального округа за период 2010-2017 годы в Томской области произошло наиболее значительное сокращение объема выбросов загрязняющих веществ – на 17,5%, в Новосибирской области – на 12,3%. В Бурятии выбросы в атмосферу возросли наиболее существенно – на 30,3%, в республике Хакасия – на 12,4%.

Наибольший показатель валового объема выбросов загрязняющих веществ (включая выбросы от ж/д транспорта) в 2017 году отмечен у Красноярского края, наименьший показатель – у Алтая.

Основной вклад в структуру выбросов от стационарных источников в 2017 году внесл предприятия черной и цветной металлургии (оксиды азота и углерода), целлюлозно-юумажной и нефтехимической промышленности, а также ТЭК. Лидерами по выбросам твердых веществ в 2017 году были Красноярский край и Кемеровская область, по выбросам диоксида серы – Красноярский край и Иркутская область, по выбросам оксида углерода – Красноярский край, Кемеровская и Иркутская области.