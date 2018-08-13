Воспитанники и тренеры иркутского центра боевых искусств выполняют функции дружинников

Иркутск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Воспитанники и тренеры иркутского центра боевых искусств ведут активную общественную работу. Об этом сообщил руководитель центра Олег Евсеев в ходе рабочей поездки главы города Дмитрия Бердникова в данное спортивное учреждение.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, в центре организован штаб по работе с общественными инициативами, который выполняет функции народной дружины. Спортсмены следят за правопорядком во время массовых городских мероприятий, проверяют работу общественного транспорта, торговых точек, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия. Добровольцы также участвуют в уборке города от незаконной рекламы, субботниках и других социально-значимых мероприятиях. Штаб сотрудничает с правоохранительными органами, администрацией города, комиссиями по делам несовершеннолетних, МКУ «Безопасный город».

– Открытие Иркутского центра боевых искусств три года назад стало большим событием в жизни города. Этому предшествовала огромная работа единомышленников, – отметил Дмитрий Бердников. – За эти три года сотни иркутских ребят приобщились к спорту. Многие из них уже успешно выступают на различных состязаниях. Более того, Центр активно участвует в общественной жизни города.

Глава города посмотрел спортивный зал, в котором ведется ремонт, пообщался с тренерским составом. Наградил руководителя центра Олега Евсеева почетным знаком «За службу Родине» за активную жизненную позицию, воспитание подрастающего поколения и развитие спорта.

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Сейчас в центре проводят тренировки 12 спортивных федераций разных видов единоборств. Кроме того, есть занятия по художественной гимнастике, бальным танцам, акробатике, мини-футболу и физкультуре для пенсионеров. Ежегодно центр посещают более тысячи человек.