Врача из Усть-Илимска полицейские поблагодарили за помощь в розыске пропавших людей

Усть-Илимск, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Врача из Усть-Илимска Максима Гладышева накануне его профессионального праздника поблагодарили за неоднократное участие в поиске пропавших людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В последний раз Максим Гладышев, который имеет водолазное оборудование, участвовал в поиске мужчины, пропавшего 8 июня. Перед этим его видели на берегу реки Бадарма, звонок об исчезновении поступил 11 июня.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области

– Максим Гладышев, не считаясь с личным временем, не зависимо от времени суток и погодных условий очень часто оказывает помощь сотрудникам полиции в поисково-розыскных мероприятиях. Удивительно, что по профессии этот отзывчивый человек – врач, – говорят в ГУ МВД по Иркутской области.