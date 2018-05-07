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08.05.2018

Врачи Центра СПИД протестировали посетителей иркутского гей-клуба

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Иркутского Центра СПИД проверили ВИЧ-статус посетителей гей-клуба в областном центре. Тесты прошли 13 человек, положительных результатов не выявлено, сообщает пресс-служба медучреждения.

Также для посетителей закрытого заведения врачи и специалисты по социальной работе организовали беспроигрышную просветительскую лотерею на определение уровня осведомлённости о болезни данной особо уязвимой к ней группы.

В качестве призов участникам за правильные ответы выступили средства барьерной контрацепции. Проводились и индивидуальные консультации по вопросам защиты от вируса иммунодефицита человека. Всего выездной пункт тестирования и консультирования работал более четырёх часов, за это время посетили более 80 человек.

КООРДИНАТЫ:

  • Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неё можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-22-99.

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