Врачи Центра СПИД протестировали посетителей иркутского гей-клуба

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Иркутского Центра СПИД проверили ВИЧ-статус посетителей гей-клуба в областном центре. Тесты прошли 13 человек, положительных результатов не выявлено, сообщает пресс-служба медучреждения.

Также для посетителей закрытого заведения врачи и специалисты по социальной работе организовали беспроигрышную просветительскую лотерею на определение уровня осведомлённости о болезни данной особо уязвимой к ней группы.

В качестве призов участникам за правильные ответы выступили средства барьерной контрацепции. Проводились и индивидуальные консультации по вопросам защиты от вируса иммунодефицита человека. Всего выездной пункт тестирования и консультирования работал более четырёх часов, за это время посетили более 80 человек.

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