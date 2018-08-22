Время для семьи после работы оставляют 43% жителей Новосибирска

Российская Федерация, Украина, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Крупные порталы, работающие с базами резюме и вакансий, иногда проводят разные любопытные исследования. Например, по одному из них почти половина новосибирцев - чуть больше 45% - имеют готовность ради приличного размера заработной платы и интересной работы пожертвовать своим свободным временем. 47% жителей города считают, что все личное время не стоит тратить на построение карьеры. У 7% проживающих в Новосибирске кроме работы нет иных развлечений. Ответили на вопросы специалистов одного из порталов 1180 человек. Чем же занимаются жители сибирского города после работы? Тратят его на своих друзей 2%. Свободные часы проводят спортивно 10%. 11% отдают время творчеству, а 12% - саморазвитию. 22% новосибирцев отводят свободные часы на отдых и сон. А время для семьи оставляют 43% горожан. Кроме исследований подобные сервисы занимаются и основным функционалом - приводят работодателя и соискателя к встрече. В Украине тоже успешно работают подобные ресурсы, http://www.express-work.com - один из таких сайтов. Поиск работы здесь можно осуществлять по категориям. Например, есть разделы "Административный персонал - Курьеры", "Наука - Образование - Перевод", "Туризм - Путешествия" и т.д. Можно ввести просто слово-профессию, к примеру, "юрист". Открывают список сайта свежие вакансии. Размещены полезные посты, такие как "ТОП 10 качеств успешной женщины-босса", "Как составить видеорезюме и что это такое" и другие. Вернемся к исследованию, касающемуся Новосибирска. Здесь 34% респондентов в нерабочие часы и дальше могут общаться с коллегами по работе. А вот 64% "дружат" с членами своего коллектива только в пределах офисных стен. Каждый десятый из участников опроса не тратит свободные часы на что-то продуктивное, так как и без того устает на работе. Перенесемся в Красноярск. Как проводят свое свободное время жители этого сибирского города? Треть жителей предпочитает отдых в кругу своих коллег, а 40% населения досуг посвящают своей семье. Половине красноярцев приходится задерживаться на работе, и на развлечения времени у них не остается. А вот 37% участников опроса находят свободные часы и минутки на увлечения и в будние дни. По выходным приходится трудиться 3% жителей Красноярска, а 10% горожан проводят на работе пять дней в неделю и задерживаются там допоздна. Исследование другого сервиса по поиску работы обращает внимание на Саратовскую область. Мужчины этой территории ожидаемо хотят зарабатывать больше женщин. На 9 тысяч рублей. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.