«Время новых возможностей»: группу пенсионеров Братска научили пользоваться соцсетями

Братск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Группа братских пенсионеров научились пользоваться компьютером и освоили популярные направления хенд-мейда в рамках проекта «Время новых возможностей», который разработали в Братском политехническом колледже. Воплотить идею в жизнь удалось благодаря победе в конкурсе «Помогать просто» компании РУСАЛ.

«Одноклассники», «Фейсбук» и «Вконтакте» для них теперь не просто названия, а новый мир. За три месяца братские пенсионеры стали уверенными пользователями интернета, сообщает БСТ .

Серию познавательных уроков для представителей старшего поколения провели педагоги политехнического колледжа. Необычные студенты очень ответственно подошли к обучению.

Не только соцсетями, но и полезными сервисами научились пользоваться 12 человек. Теперь у них больше возможностей для саморазвития и общения.

Альбина Смирнова, посетила все занятия проекта «Время новых возможностей»:

«Благодаря компьютеру я нашла своих сослуживцев, многих, с кем вместе служили. И одноклассников. Я очень благодарна компании РУСАЛ, что они нам помогли, вот именно возрастным людям, приобрести вот такие навыки».

Одним освоением современных технологий авторы проекта не ограничились. Для своих учеников они провели и творческие занятия.

Светлана Сапронова, руководитель проекта «Время новых возможностей»:

«Такие были проведены мастер-классы как создание фоторамки, авторская игрушка, канзаш своими руками, плетение ковриков из детских колготок. Идея у нас возникла с той целью, чтобы найти возможность для их реализации, для их творчества, тем самым занять их свободное время».

Пенсионеры признались, что с радостью бы и дальше посещали такие занятия, но уже после окончания дачного сезона.

По инф. Телеинформа