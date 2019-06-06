|Общество
|07.06.2019
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«Время новых возможностей»: группу пенсионеров Братска научили пользоваться соцсетями
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Братск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Группа братских пенсионеров научились пользоваться компьютером и освоили популярные направления хенд-мейда в рамках проекта «Время новых возможностей», который разработали в Братском политехническом колледже. Воплотить идею в жизнь удалось благодаря победе в конкурсе «Помогать просто» компании РУСАЛ.
«Одноклассники», «Фейсбук» и «Вконтакте» для них теперь не просто названия, а новый мир. За три месяца братские пенсионеры стали уверенными пользователями интернета, сообщает
Серию познавательных уроков для представителей старшего поколения провели педагоги политехнического колледжа. Необычные студенты очень ответственно подошли к обучению.
Не только соцсетями, но и полезными сервисами научились пользоваться 12 человек. Теперь у них больше возможностей для саморазвития и общения.
Альбина Смирнова, посетила все занятия проекта «Время новых возможностей»:
«Благодаря компьютеру я нашла своих сослуживцев, многих, с кем вместе служили. И одноклассников. Я очень благодарна компании РУСАЛ, что они нам помогли, вот именно возрастным людям, приобрести вот такие навыки».
Одним освоением современных технологий авторы проекта не ограничились. Для своих учеников они провели и творческие занятия.
Светлана Сапронова, руководитель проекта «Время новых возможностей»:
«Такие были проведены мастер-классы как создание фоторамки, авторская игрушка, канзаш своими руками, плетение ковриков из детских колготок. Идея у нас возникла с той целью, чтобы найти возможность для их реализации, для их творчества, тем самым занять их свободное время».
Пенсионеры признались, что с радостью бы и дальше посещали такие занятия, но уже после окончания дачного сезона.