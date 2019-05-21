Всех школьников с ОВЗ в Иркутской области обеспечат двухразовым бесплатным питанием

Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект о двухразовом бесплатном школьном питании для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) приняли 22 мая на сессии Заксобрания Иркутской области.

Как рассказала председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова, в регионе насчитывается 91 образовательная организация, в которой учатся более 315 тысяч детей. При этом только 23,6% школьников, по данным Роспотребнадзора, обеспечены горячим питанием. Дети с ОВЗ, несмотря на особые потребности, обеспечиваются бесплатной едой в школе только если их семьи относятся к категории малообеспеченных или многодетных. Это всего лишь около половины из общего числа таких учащихся. Всего их больше 14 тысяч человек.

Регулируют вопрос обеспечения питанием детей учредители школ – муниципалитеты. Однако, как отметила Ирина Синцова, у них, как правило, не хватает на это денег. Законопроектом предлагается установить возможность софинансировать эти расходы.

Чтобы обеспечить детей с ОВЗ двухразовым питанием уже с 1 сентября 2019 года, в областном бюджете, по словам депутата, надо предусмотреть 72 млн рублей, ещё 12 млн рублей потребуется от муниципалитетов.