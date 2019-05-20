Всероссийский форум по профилактике наркомании пройдет в Иркутской области в конце мая

Иркутская область, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый Всероссийский Байкальский форум проектов и лучших практик в сфере профилактики наркомании и других социально-негативных явлений пройдет в Иркутской области с 28 по 30 мая. Форум проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Государственного антинаркотического комитета. Об этом на пресс-конференции рассказал министр по молодежной политике региона Александр Попов.



В работе форума примут участие представители 50 субъектов РФ. Это 120 экспертов, ученых, специалистов, которые занимаются проблемами профилактики наркомании и наркопреступности. Они обсудят подходы к организации профилактической работы среди несовершеннолетних и молодёжи, вопросы формирования системы эффективной помощи лицам с зависимым поведением, поделятся опытом, в том числе и практикой антинаркотического добровольчества.



- Мы подготовили три тематические площадки. Первая будет посвящена первичной профилактике, вторая - реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, третья - эффективной социальной антинаркотической рекламе, - отметила одна из организаторов форума, директор иркутского центра профилактики наркомании Олеся Шубкина.



Программа предусматривает также практическую часть, включающую в себя мастер-классы, презентации проектов, тренинги, панельные дискуссии и показ спектакля «Свобода», который представит Кемеровский клинический наркологический диспансер. По итогам работы всего форума будут подготовлены рекомендации по совершенствованию деятельности, направленной на сокращение спроса на наркотики в молодежной среде, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

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