Всероссийский конкурс детского творчества «Металлинка-2019» пройдёт в Шелехове

Шелехов, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Ежегодный конкурс проводится среди детей горняков и металлургов России. В этом году в нем принимает участие более 150 ребят из Магнитогорска, Каменск-Уральского, Липецка, Новокузнецка, Старого Оскола, Череповца, Красноярска, Иркутска и других городов страны. В число участников мероприятия войдут как детские творческие коллективы, так и отдельные исполнители в возрасте от 8 до 11 лет.

Впервые «Металлинка» состоится так далеко за Уралом – в Шелехове. Это стало возможным благодаря поддержке генерального спонсора – компании РУСАЛ. Организаторы конкурса – Иркутский алюминиевый завод и Первичная профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России в филиале «ИркАЗ-СУАЛ».

Конкурс пройдет на сцене шелеховского ДК «Металлург», начиная с торжественного открытия «Металлинки» 22 марта. На следующий день запланирована основная программа, где дети продемонстрируют свои достижения в вокале, танцах, хореографии, акробатике, жонглировании и других жанрах. Официальное закрытие – 24 марта. Вход для всех желающих свободный.

Помимо творческой части для гостей запланирована насыщенная культурная программа, экскурсии на озеро Байкал и посещение местных достопримечательностей.

– Компания РУСАЛ и Иркутский алюминиевый завод с большой радостью принимают конкурс в Шелехове. Мы гордимся, что именно нам выпала честь поддержать первую сибирскую «Металлинку». Это значимое событие не только для нашего города, но и для всей Иркутской области, – отметил генеральный директор ИркАЗа Олег Буц.

Конкурс детского творчества «Металлинка» проводится на протяжении 22 лет в разных городах нашей страны. Организаторами конкурса являются Центральный совет горно-металлургического профсоюза России и Фонд милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав». Спонсорами и соорганизаторами выступают крупные промышленные предприятия.

По сообщению пресс-службы ИркАЗа ОК РУСАЛ