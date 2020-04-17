ВСЖД оказывает помощь ветеранам – участникам войны и труженикам тыла

Иркутская область, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – На Восточно-Сибирской железной дороге продолжается масштабная работа по оказанию помощи ветеранам-железнодорожникам участникам войны и труженикам тыла.

Наряду с подготовкой благодарственных писем от руководства магистрали, ведется ремонт квартир, оказывается материальная помощь, организовано волонтерское движение помощи одиноким пожилым людям.

Так, в текущем году до 1 мая будут отремонтированы 10 квартир ветеранов-железнодорожников, на эти цели направлено более 3 млн рублей. В качестве материальной помощи каждому участнику войны перечислено по 10 тысяч рублей, а труженикам тыла – по 5 тысяч.

– Сейчас в нашей организации состоят 73 участника войны и 734 труженика тыла. Мы ведем адресную работу, знаем проблемы и трудности каждого человека персонально, – отмечает председатель дорожного совета ветеранов Восточно-Сибирской железной дороги Владимир Гребенюк.

На крупных станциях Восточно-Сибирской железной дороги действуют волонтерские отряды из числа молодых работников. Сегодня их количество достигло 413 человек. В задачи волонтеров входят, в первую очередь, покупка и доставка продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости, сообщает пресс-служба ВСЖД.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой волонтерам проводится инструктаж о мерах безопасности, как своей, так и работы с пожилыми людьми. Все добровольцы надевают медицинские маски и не заходят в квартиры, а просто оставляют продукты и лекарства около двери.