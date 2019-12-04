Второй фестиваль добровольческих экопроектов «Полевка» проведут в Иркутске 8 декабря

Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском кинотеатре «Художественный» 8 декабря проведут второй фестиваль добровольческих экологических проектов «Полевка». Туда можно будет прийти и сдать сложное вторсырье, которое пока нигде в городе не принимают, сообщила на пресс-конференции 4 декабря директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева.

– В фестивале примут участие различные экологические организации – например, городское сообщество «Ecoirk», «Мой Байкал». На переработку можно будет сдать пластиковые изделия – зубные щетки, пластиковые карты – и мелкую электронику типа аккумуляторов, – рассказала Наталья Еремеева.

Также у посетителей будут принимать батарейки и пластиковые крышки от различной упаковки. Иркутянам расскажут, как сортировать отходы и где их можно сдать на переработку.

Кроме того, в рамках фестиваля добровольцы различных общественных организаций расскажут о результатах работы в 2019 году и планах на 2020 год. Также запланированы мастер-класс по изготовлению экологичных новогодних игрушек и квест «Реальная экология».