Якутского шамана, который «идёт свергать Путина», задержали в 20 километрах от Иркутской области

Иркутская область, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Якутский шаман Александр Габышев, который шёл в сторону Москвы, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина, задержан в Бурятии в 20 км от Иркутской области. Об этом в соцсетях сообщают его сподвижники.

Как сообщается на канале «ЛёХа Кочегар. Народный Канал» на хостинге «Ютуб», шамана задержали 18 сентября.

– Приехали какие-то непонятные люди в масках, взяли и погрузили его в неизвестный автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Буквально через несколько минут приехали два автобуса, разогнали весь лагерь, перекрыли федеральную трассу, – рассказывает блогер.

По данным издания Znak.com , в отношении шамана возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ – организация экстремистского сообщества.

Напомним, шанаман пустился в путь в марте 2019 года, а столицы он планировал достичь к августу 2021 года. С собой у него – маленькая юрта, печка и кое-какой провиант. Всё это Александр Габышев везёт на самодельной тележке. Сначала он побывал в Чите. В столице Забайкалья шаман выступил на протестном митинге. Это была самая массовая протестная акция для площади Труда с момента присвоения ей статуса гайд-парка, пишет «Чита.ру» . Во время своего выступления Александр Габышев несколько раз произнёс, что главной силой в России на всех уровнях является народное собрание, которое не будет собираться вплоть до тысячи лет, если органы власти смогут хорошо работать.

В конце августа он подошёл к Бурятии, но границу путнику преградили члены официальной организации шаманов республики «Тэнгэри», пишет «Коммерсант» . Удержать его, однако, от дальнейшего путешествия не удалось.

В Улан-Удэ Александр Габышев снова попал в центр протеста. В столице Бурятии был задержан один из его сторонников, после чего в городе начались демонстрации, переросшие следом в акции протеста против выборов в Улан-Удэ и закончившиеся судами над некоторыми участниками.

Шаман, меж тем, двинулся дальше – на Иркутск. Достигнет ли он своей цели, учитывая вероятный арест, – сейчас неизвестно. Стоит отметить, что в иркутском сегменте соцсетей на события, связанные с Александром Габышевым, реакция скорее пассивная. Пока что к комментированию этой темы иркутские пользователи не особенно подключились, в основном, высказываются ангарчане.

– Про Сашу-шамана. А если он и вправду обладает сверхъестественными способностями?... Что будет с его мучителями? – иронизирует Алексей Жемчужников .

– Интересный сюжет разворачивается с этим шаманом. Мало того, что это архетипичный «поход героя». Это еще и копия похода Никола Пашиняна. Как минимум, один регион он уже взорвал. Ощущение такое, что если попадет в... «исторический гольфстрим» (назовем это так), то последствия могут быть очень и очень удивляющими, – делится своими соображениями Дмитрий Еловский .

– Только в Бурятии похищение людей с акций протеста таким способом было признано не правомерным и вот опять. Больные там, что ли, совсем правоохранители, и так митингуют люди уже больше недели из-за отобранной Газели у сторонников шамана, – комментирует Ольга Жакова .

– Власть должна действовать по закону. А не под покровом ночи, по гражданке, с оружием. Не вижу здесь никаких «адекватных действий», – считает Евгений Стариков .

Но не все согласились с ним. При обсуждении поста Евгения Старикова встретились и отличные мнения от него.

– Этот случай требовал таких действий... К остальным крикунам на площадях другие методы, – в форме и со спецсредствами, – говорит Александр Горобец.

– Почему-то когда опера ФСБ по гражданке «под прикрытием» берут очередных моджахедов, общественное мнение их хвалит. То же [самое] – когда опера МВД берут наркоторговцев, просто бандитов. А как взяли очередного морального террориста, так столько возгласов, – недоумевает Дмитрий Ващенко.

– За призывы к свержению чего угодно где угодно в любой стране отправляют шить варежки. Чтобы свою собственную «варежку» осторожнее разевал. Ментов не любят нигде, как бы они ни назывались. Но без них, как ни удивительно, стало бы очень-очень плохо. И не только варежкоразевателям, а всем, – говорит Andrew Bond.