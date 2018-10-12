Ярикта Республики Бурятия признана одной из самых красивых деревень России, Хор-Тагна Иркутской области – на очереди

Иркутская область, Бурятия, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Экспедиция Ассоциации самых красивых деревень России (СКДР) работала в Иркутской области и Республике Бурятия в сентябре-октябре 2018 года. В составе экспедиции были международный эксперт – представитель Федерации самых красивых деревень мира, председатель Ассоциации самых красивых деревень Франции Жак Рагон, глава Ассоциации самых красивых деревень и городков России Александр Мерзлов (Москва) и эксперт ассоциации по Сибирскому региону, координатор проекта «Краевед Приангарья» Юлия Саенко (Иркутск). Иркутская часть экспедиции состоялась по инициативе депутата Государственной Думы, председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева. «В Иркутской области мы развиваем несколько важных социальных проектов – «Самые красивые деревни России», «Сообщество краеведов Приангарья», занимаемся восстановлением православного храма в селе Большой Кашелак Куйтунского района, издаем краеведческий журнал. Все эти проекты объединяет одна важная идея: это наша история, которая должна быть перенесена из прошлого в будущее, сохранена и приумножена. На этом фундаменте может быть построено современное развитие небольших населенных пунктов, созданы перспективы для людей, их домохозяйств, частного предпринимательства», – отметил Николай Николаев. Как сообщил Жак Рагон, целью нынешней экспедиции стал поиск красивых сельских поселений в регионе, обладающем выдающимся природным потенциалом – озером Байкал, живописными Саянскими горами, первозданной тайгой, чистыми реками, термальными источниками и т.д. «Мы не только ищем красивые, живописные места с самобытным укладом жизни, историческими и природными достопримечательностями, но и помогаем сформировать условия, которые позволят местным жителям воспользоваться этим потенциалом для развития сельского и познавательного туризма. По этому пути идут многие страны мира, например, Франция, для которой сельский туризм уже стал доброй традицией и позволяет городскому населению получить самый лучший отдых, при этом, помогая сельским жителям сохранить свой уклад», - подчеркнул Жак Рагон. В Улан-Удэ по приглашению министра туризма Республики Бурятия Марии Бадмацыреновой члены экспедиции СКДР приняли участие в заседании Совета по развитию туризма при главе Республики Бурятия, провели встречу с преподавателями и студентами Бурятской сельскохозяйственной академии. 27 сентября экспедиция побывала в Прибайкальском районе Республики Бурятия: селах Турунтаево – здесь расположен краеведческий музей с богатейшей экспозицией, Батурино – вблизи находится Сретенский женский монастырь, Гремячинске – в этом населенном пункте на восточном берегу Байкала активно развивается туризм. Для членов экспедиции в Гремячинске была организована культурная программа, включавшая выступление творческих коллективов, обучение плетению сетей, как это издревле делали местные жители. 28 сентября экспедиция отправилась в Баргузинский район. История райцентра – села Баргузин – неразрывно связана с декабристами. Здесь отбывал каторгу знаменитый друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер и другие участники восстания на Сенатской площади. Экспедиция СКДР ознакомилась с богатейшей экспозицией местного музея, где хранятся старинные книги, материальные свидетельства быта местных жителей в прошлые века, чучела животных и птиц, обитающих в этих краях. Но главным событием дня стала инаугурация в члены Ассоциации самых красивых деревень России села Ярикта (улус Ярикто) Баргузинского района. Программа включала традиционные бурятские танцы, борьбу, игры, а также выставку работ местных ремесленников. Ярикто – это бурятский улус, где в первозданном виде сохранились не только материальные свидетельства традиционного образа жизни, но и его духовные основы: здесь сформировался сплав шаманизма и ламаизма, основой в котором является уважение к старейшинам рода и почитание предков. В Ярикте состоялась торжественная церемония подписания Хартии качества между Ассоциацией самых красивых деревень и городков России и администрацией Баргузинского района. На въезде в Ярикту был водружен знак «Самая красивая деревня России». Как отметил председатель Ассоциации СКДР Александр Мерзлов, инаугурации Ярикты на звание «Самой красивой деревни России» предшествовали две экспертизы. Оценивались природные, историко-архитектурные достоинства местности, сохранность традиционного уклада жизни, но самое важное – инициативы самих местных жителей и их желание сохранять и развивать эти достоинства своего села. «Мы приходит к убеждению, что самое важное в нашем проекте – это люди и их желание сохранять и создавать вокруг себя красоту, делиться ею с другими. Да, важна историческая составляющая, архитектура, окружающий ландшафт, но этого недостаточно для признания сельского поселения одним из самым красивым в России, если здесь нет сообщества инициативных людей и традиций гостеприимства. В Ярикте мы видим огромное желание и готовность жителей развивать новое направление деятельности, связанное с сельским и познавательным туризмом, сопутствующих направлений деятельности», - отметил Александр Мерзлов. 29 сентября экспедиция СКДР побывала в Курумканском районе, в селе Алла – месте традиционного проживания эвенков, где расположен Эвенкийский культурный центр, имеется множество аршанов – термальных лечебных источников, в том числе священный для эвенков Аллинский аршан. Неподалеку от села, на выходе реки Алла из горного ущелья, расположен один из красивейших водопадов в регионе. Это курортная местность, где имеется инфраструктура для отдыха и туризма. 30 сентября экспедиция отправилась в село Умхей Курумканского района, которое находится на красивейшем острове в истоке реки Баргузин. Внутри острова – озеро, наполняемое Умхейскими источниками. В этот же день по приглашению районной администрации экспедиция побывала в селах Барагхан и Суво (здесь горы образуют цирк, который называется «Сувинский замок»). По оценкам экспертов, село Суво может претендовать на вступление в Ассоциацию самых красивых деревень России. 1 октября участники экспедиции посетили Кабанский район - село Посольское и поселок Танхой, расположенные на берегу Байкала. В Посольском гости ознакомились с уникальным образовательным проектом, направленным на развитие туризма в долгосрочной перспективе: здесь при местной школе создан музей, экскурсии ведут школьники, у каждого из которых – собственная программа показа. Так дети узнают историю своего края, получают достоверные обширные знания о Байкале и учатся в увлекательной форме передавать их другим. В Танхое участникам экспедиции показали, как работает Визит-центр Заповедный. Здесь есть интерактивная карта Байкала, отдельная экспозиция посвящена загрязнению озера и истории исчезновения байкальского омуля. Одной из достопримечательностей Танхоя является этногородок, на территории которого под открытым небом расположены традиционные бурятские, эвенкийские и русские жилища – чумы, юрты, зимовья, в которых воспроизведена внутренняя обстановка. Многие предметы быта были переданы местными жителями. В музее Танхоя собрана богатейшая экспозиция чучел обитателей местной фауны, эту коллекцию представили егеря и охотники.

Из Танхоя проходят экскурсии по экотропе, ведущей вдоль Байкала. На деревянных помостах, устроенных по ходу тропы, участники экспедиции СКДР обнаружили свежие медвежьи следы. А со 2 октября экспедиция Самых красивых деревень России работала в Иркутской области. Первым пунктом в программе стала деревня Хор-Тагна Заларинского района, получившая положительное заключение экспертов и предварительное одобрение заявки на вступление в Ассоциацию. По словам Александра Мерзлова, местные жители уже реализовали некоторые предложения по благоустройству, высказанные им в ходе посещения Хор-Тагны этим летом: установлены лавочки, беседки. Администрация села вместе с детьми из местного детского дома обустроили еще один родник. Сейчас члены экспедиции подготовят заключение экспертизы качества, на основании которого будет принято решение о включении Хор-Тагны в Ассоциацию самых красивых деревень России. И, возможно, следующим летом состоится процедура инаугурации, будет установлен специальный знак «Самая красивая деревня России». Ассоциация СКДР, администрация Заларинского района в лице мэра Владимира Самойловича и Хор-Тагнинского муниципального образования в лице главы Сергея Ненахова договорились о сотрудничестве и взаимодействии по признанию и продвижению Хор-Тагны в качестве одной из самых красивых деревень России. 3 октября экспедиция побывала в Горячем Ключе Иркутского района. Местные жители активно поддерживают идею развития сельского туризма, имеются кафе, гостевой дом. В будущем году начнется строительство православного храма. Горячий Ключ – это поселение, в котором историко-архитектурная часть серьезно разбавлена современной застройкой. Как отметил Александр Мерзлов, сейчас в Ассоциации самых красивых деревень России рассматривается возможность введения номинации «деревни-привалы», историко-архитектурные требования для них будут менее строгими, чем для «Самых красивых деревень России». 4 октября участники экспедиции отправились в Большую Речку, где познакомились с творчеством заслуженного ансамбля России «Забава», побывали на ярмарке мастеров, в гостях у многодетной семьи Власовых, ведущей традиционный крестьянский образ жизни. А вот посещение Листвянки вызвало много критических замечаний. Жак Рагон заявил: «Листвянка – это место позора Иркутской области. То состояние, в которое она пришла, является антирекламой туризма на Байкале. Первое, что приходит на ум, когда видишь это дикое смешение стилей, плотность застройки, общий неряшливый вид – это «безвкусица». Жаль, что местная власть ничего не делает для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему». 5 октября экспедиция работала в Слюдянском районе Иркутской области. Посетили Слюдянку – здесь расположен единственный в мире мраморный железнодорожный вокзал, побывали в Култуке, дегустировали чай с кедровым молочком, ягодные пироги из даров сибирской тайги, которые являются гастрономическим брендом Иркутской области. В поселке Утулик перед участниками экспедиции выступила вокальная группа «Озерная синь». Александр Мерзлов, Жак Рагон и Юлия Саенко осмотрели архитектурные достопримечательности Утулика. Это поселение было основано в 1850 году как ямщицкая деревня, а до того здесь были кочевые стойбища бурят и эвенков. В этот же день экспедиция побывала в Вепском поместье – уголке сельской жизни, расположенном в Байкальске. Это одна из новых достопримечательностей города, свидетельство отхода моногорода Байкальска от промышленного в туристическое направление развития. Вепское поместье включает гостевые домики со всей необходимой инфраструктурой отдыха, хозяйство – домашний скот, грядки, гостям предлагается экологически чистая продукция, экологические туры и др. 6 октября экспедиция СКДР вернулась в Республику Бурятия – в Тункинскую долину, где посетила Аршан, Тагархай, Еловку, Хойто-Гол, Шимки. «Цель нашей нынешней экспедиции – поиск самых красивых деревень России и, в перспективе, формирование туристического маршрута «Тур де Байкал», который мы могли бы продвигать через Федерацию самых красивых деревень мира. В нее входят национальные ассоциации таких стран, как Франция, Италия, Бельгия, Япония, Канада и других, эти структуры являются важнейшими участниками туристической индустрии мира, их рекомендации, по сути, являются «знаком качества» для профессионального туристического сообщества», - отметил Александр Мерзлов. По словам Юлии Саенко, одной из важнейших задач, стоящих перед властью Иркутской области и Республики Бурятия, является стимулирование занятости местного населения, и особенно остро эта задача стоит на селе. «Сейчас требуется создавать новые ниши и направления для занятости, поскольку сельский труд в силу развития агротехнологий, формирования агрохолдингов, больше не гарантирует ни занятость, ни достойные доходы всем жителям села. Но сельский уклад жизни является национальным достоянием, в нем заложен наш культурный, духовный код, и его важно сохранить. Развитие сельского туризма как раз является мерой, стимулирующей и сохранение, приумножение этого нематериального капитала, и формирование занятости с достойными доходами для сельских жителей», - отметила Юлия Саенко. СПРАВКА: Федерация самых красивых деревень мира была создана в 2003 году Ассоциациями Франции, Италии, Бельгии, Японии и Канады. В дальнейшем в ее состав вошли национальные ассоциации России, Испании, Швейцарии и Германии (Саксонии). Целью Федерации является обеспечение устойчивого развития деревень–членов входящих в нее национальных ассоциаций, обладающих значимым материальным и нематериальным наследием, путем их наилучшего задействования. В настоящее время разрабатываются совместные проекты по защите, восстановлению, развитию и продвижению этих деревень и их наследия.

была создана в 2003 году Ассоциациями Франции, Италии, Бельгии, Японии и Канады. В дальнейшем в ее состав вошли национальные ассоциации России, Испании, Швейцарии и Германии (Саксонии). Целью Федерации является обеспечение устойчивого развития деревень–членов входящих в нее национальных ассоциаций, обладающих значимым материальным и нематериальным наследием, путем их наилучшего задействования. В настоящее время разрабатываются совместные проекты по защите, восстановлению, развитию и продвижению этих деревень и их наследия. Ассоциация самых красивых деревень и городков России была создана в 2014 году по инициативе руководителя Центра устойчивого развития сельских территорий, профессора кафедры аграрного туризма РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, д.э.н; эксперта Совета Европы по культурным маршрутам Александра Мерзлова. С 2017 года Ассоциация по приглашению депутата Государственной Думы от Иркутской области, председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям ГД Николая Николаева активно работает с Иркутской областью, результатом чего стали две экспедиции по поиску самых красивых деревень, состоявшиеся в Прибайкалье в 2018 году.

была создана в 2014 году по инициативе руководителя Центра устойчивого развития сельских территорий, профессора кафедры аграрного туризма РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, д.э.н; эксперта Совета Европы по культурным маршрутам Александра Мерзлова. С 2017 года Ассоциация по приглашению депутата Государственной Думы от Иркутской области, председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям ГД Николая Николаева активно работает с Иркутской областью, результатом чего стали две экспедиции по поиску самых красивых деревень, состоявшиеся в Прибайкалье в 2018 году. Статус «Самая красивая деревня России» дается на пять лет, затем его требуется вновь подтверждать. Оценка проводится по бальной системе, она опубликована на сайте СКДР – http://krasaderevni.ru , каждый населенный пункт может предварительно попробовать оценить свои шансы и подать заявку на присвоение этого статуса. Партнеры проекта в Иркутской области: Ассоциация муниципальных образований Иркутской области (председатель – Вадим Семенов, исполнительный директор – Зоя Масловская);

Сообщество краеведов Приангарья (инициаторы проекта – депутат ГД Николай Николаев и д.и.н. Станислав Гольдфарб). Экспертом ассоциации СКДР по Сибирскому региону является Юлия Саенко. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... бурятия

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