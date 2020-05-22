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Общественная жизнь в Иркутской области
24.05.2020

За два месяца волонтеры «Единой России» оказали помощь более полутора миллионам человек

Москва, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – С первых дней пандемии «Единая Россия» поддерживает медиков и людей, оказавшихся в тяжелой ситуации — для этого создана сеть волонтерских центров. Достаточно быстро их развернули во всех 85 регионах страны.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что с того момента партия объединила десятки тысяч волонтёров.

— Два месяца прошло с открытия нашего первого волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса. С тех пор к нам присоединились около 90 тысяч добровольцев по всей стране. И если сначала это были в основном молодые ребята, то сейчас это люди разных возрастов и профессий, — сказал Андрей Турчак.

С волонтерскими центрами «Единой России» работают благотворительные организации, социально-ответственный бизнес, депутаты, адвокаты и юристы. Всего за два месяца волонтеры оказали помощь более полутора миллионам человек — медикам, школьникам, пенсионерам, многодетным, инвалидам – всем, кто в ней нуждается. Примерно половина отработанных заявок — обращения, поступившие на «горячие линии» партии в регионах. Остальные — личная инициатива активистов помочь тем, кому сейчас непросто, сообщает пресс-служба партии.

По словам координаторов волонтерских центров в регионах, добровольчество открывает новые стороны в людях, которые в обычных условиях могли бы и не проявиться. Волонтерство требует от людей самоотдачи. Иногда обычные заявки от граждан скрывают в себе тяжелые личные истории. Во всех регионах изменился потрет волонтера — если раньше это в основном были студенты, то теперь — люди разных возрастов и профессий.

— У нас сформировалась сплоченная команда, которой под силу решить любые, даже самые сложные задачи», — отметил Андрей Турчак и поблагодарил всех, кто несмотря на свои жизненные планы и трудности, каждый день помогает людям.

В Иркутской области Волонтерский центр под руководством Сергея Сокола действует с 26 марта. На текущий момент добровольцы оказали адресную помощь 3792 жителям региона. За правовой поддержкой на номер «горячей линии» обратились 111 человек.

Также силами Волонтерского центра «Единой России» для больниц Иркутска удалось приобрести транспорт. Кроме этого были доставлены продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты для сотрудников медицинских учреждений области.

Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья. Для того, чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8914 955 75 33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары. Связаться с юристами-волонтерами можно по номеру 89140051905.

Ранее Сергей Сокол направил в адрес врио губернатора обращение о необходимости принятия срочных мер на региональном уровне по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, которые были разработаны по итогам совещания депутатов фракции «Единая Россия» с президентом Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексеем Соболем и представителями бизнес-сообщества Иркутской области. В дальнейшем нормативно-правовые акты были использованы при разработке законопроекта, устанавливающем налоговые льготы для предпринимателей, пострадавших в результате пандемии коронавируса.

Кроме этого на федеральном уровне секретарь Иркутского реготделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Сергей Сокол смог добиться включения части предложений в пакет мер поддержки, предлагаемых Комиссией по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Госдумы к оперативному принятию.

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