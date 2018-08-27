За лето о вреде наркотиков рассказали почти 20 тысячам подростков из Приангарья

Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Около 20 тысяч подростков приняли участие в проекте «Летний лагерь – территория здоровья», которая длилась с начала июня до середины августа в Иркутской области. Акция была организована Центром профилактики наркомании.

Как сообщается на сайте организации, профилактические мероприятия, на которых подростки узнали о вреде синтетических наркотиков, проводились в самых разных формах – лекции, тренинги, психологические игры, беседы, викторины, дискуссии. Специалисты подстраивались под каждую конкретную аудиторию воспитанников лагерей, чтобы как можно глубже донести неприемлемость пагубной зависимости от наркотиков и необходимость вести здоровый образ жизни.

Подростки, отдыхающие в детских оздоровительных лагерях, узнали о негативном воздействии наркотиков на организм, о правовых последствиях употребления и распространения запрещенных психоактивных веществ. Также им рассказали о том, как надо уметь отказаться от предложения употребить наркотик и как избегать с помощью спорта и полезных увлечений стресса, не прибегая к табаку, алкоголю и психотропным веществам.

Профилактические мероприятия прошли не только среди подростков, отдыхающих в лагерях, но и среди учеников общеобразовательных школ, находящихся в лагерях дневного пребывания при образовательных организациях. Принимали участие в акции «Летний лагерь – территория здоровья» и добровольцы Антинаркотического волонтерского движения молодежи.