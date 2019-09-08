За неделю через иркутский аэропорт проследовали 260 декоративных птиц, 23,5 тысячи цыплят и два мангуста

Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Со 2 по 8 сентября через пункт пропуска ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» вывезено пять собак в Узбекистан, Азербайджан, Армению, Турцию и Японию, две кошки в Таиланд, а также 101 образец для исследования в Германию.

Как сообщает пресс-служба регуправления Россельхознадзора, их перевозку проконтролировали госудасрвтенные инспекторы ведомства. Также они проследили за перевозкой на внутрироссийских линиях 1407 кг рыбы и морепродуктов, 479 кг мяса, 1,5 кг готовой продукции, а также двух собак, двух кошек, 1329 аквариумных рыбок, 260 декоративных птиц, 23 тысяч 504 суточных цыплят и двух мангустов.

В соответствии с законодательством, на рейсах, прибывающих из зарубежных стран и стран СНГ, изъято и уничтожено 30 партий – 28,2 кг продукции, не имевшей сопроводительных документов. Наложено 24 административных штрафа на общую сумму 12 тысяч рублей.