За неделю через иркутский аэропорт проследовали восемь кошек, две собаки и 214 декоративных птиц

Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - С 18 по 24 ноября в пункте пропуска ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» госинспекторами регионального управления Россельхознадзора на международных рейсах проконтролирована перевозка семи кошек в Таиланд и Китай и одной собаки во Вьетнам.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на внутренних линиях специалисты проследили за транспортировкой одной собаки и кошки, 577 аквариумных рыбок, 214 декоративных птиц. Также досмотрено 3,6 тонны рыбы и морепродуктов, 17 кг мяса, 379 кг кормов, 550 доз семенной жидкости крупного рогатого скота, 214 декоративных птиц и 100 тысяч штук оплодотворенной икры форели.

Изъято и уничтожено 16 партий или 16,5 кг продукции, которую пытались ввезти в страну без соответствующих документов. Наложено 14 административных штрафов на общую сумму 7 тысяч рублей.