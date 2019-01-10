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11.01.2019

За новогодние и рождественские праздники 38 тысяч братчан посетили учреждения культуры

Братск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В муниципальных учреждениях культуры Братска за период новогодних и рождественских праздников прошло 317 торжественных мероприятий, на которых побывали около 38 тысяч горожан.

– В этом году на зимних каникулах в учреждениях культуры организовано большое количество праздничных мероприятий. Спектакли, интермедии, театрализованные представления и развлекательные программы возле новогодних елок. В том числе было проведено семь благотворительных новогодних представлений во всех жилых районах города. Все прошло на высоком уровне и мы получили множество хороших отзывов от зрителей. Отмечу, что внештатных ситуаций не возникало, – рассказал начальник департамента культуры администрации Братска Евгений Гудков.

Старт всем праздничным мероприятиям дали открытия главных елок на центральных площадях в жилых районах города и ледового городка в Парке металлургов.

Дворец искусств Братска, кроме новогодних сказок и интермедий, на своей базе провел три выездные программы для юных жителей жилого района Бикей.

Библиотеки централизованной библиотечной системы организовали 17 мероприятий: праздничные и театрализованные программы, новогодние посиделки, литературно-музыкальные вечера, карнавалы и квизы, в которых приняли участие 538 братчан.

Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Ангарская деревня» посетили более тысячи человек. Здесь прошло 50 мероприятий, в том числе и детские утренники.

Также все праздничные дни работали новогодние выставки в музеях истории Братскгэсстроя и политической ссылки.

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