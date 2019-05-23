Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - За время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Приангарье заболевание выявлено у 59 человек из 12 тысяч прошедших обследование. Как сообщает пресс-служба областного Центра СПИД, в регионе подведены предварительные итоги акции «Стоп ВИЧ/СПИД», прошедшей в мае 2019 года. Менее чем за неделю в ее рамках по всем районам Прибайкалья прошло свыше 170 лекций, семинаров, круглых столов, кинопоказов, выставок, флеш-мобов, конкурсов, викторин, концертов и музыкальных фестивалей, массовых тестирований и консультаций. – То, что нам выпала честь первыми открывать столь крупную акцию, это большой аванс для всех нас, – призналась главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. – Это также свидетельствует и о том, какое пристальное внимание уделяется ситуации с ВИЧ в Иркутской области на высшем государственном уровне. Всероссийская акция, проводимая дважды в год с 2016 года министерством здравоохранения РФ и Фондом социально-культурных инициатив Светланы Медведевой, в этот раз была посвящена Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Его отмечают в третье воскресенье мая все государства-члены ООН. Начало акции положила массовая экспозиция мемориального Квилта в память о погибших от СПИДа земляках. На расстеленном волонтерами-медиками полотне зажгли 257 лампад – именно столько жизней в прошлом году оборвала эта болезнь. – Это существенно меньше, чем в 2017 году: тогда умер 381 человек, – отметила главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. – Но в целом цифры остаются довольно устрашающими: в 2018 году в среднем каждые 2,5 часа в регионе выявлялся новый случай ВИЧ-инфекции, при этом в трех случаях из четырех его причиной становились незащищенные гетеросексуальные контакты. Затем стартовал массовый автопробег до Байкала. На финише на воду священного озера спустили большую красную ленту – международный символ противодействия распространению ВИЧ-инфекции и поддержки людей, столкнувшихся с ней лично. После этого выездные бригады Центра СПИД разъехались по разным местам Иркутска и ближайших населенных пунктов: Листвянки, Шелехова, Ангарска, Усолья-Сибирского и Саянска. Передвижные лаборатории и лекторы в белых халатах работали в парках, на автобусных остановках, в крупных торговых точках, а также в ВУЗАх, на предприятиях и в популярных общественных местах. Информацию о ВИЧ постарались донести до как можно большего числа жителей Прибайкалья – массово и повсеместно. – Мы не скрываем, что ситуация в нашем регионе сложная, – объяснила главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова, которая также занимает пост главного специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ по СФО. – Да, динамика положительная уже не первый год: в прошлом году заболеваемость ВИЧ-инфекцией была ниже, чем в позапрошлом на 12,7%, а смертность от СПИДа снизилась на 28,4%. В то же время охват терапией больных увеличился до уровня 65,6%. Силами Центра СПИД за шесть дней акции протестированы 1475 человек. Первично положительные результаты выявили у 11 из них. Каждому пришедшему на месте оказали психологическую помощь и рекомендовали обратиться в Центр для дальнейшего обследования, постановки на учет и начала лечения. Это уже сделали 10 новых пациентов. – Сейчас мы уже можем с уверенностью говорить: ситуацию с ВИЧ в регионе переломить удалось. Выявляемость болезни нашими сотрудниками составила всего 0,75%. А для территории, где с вирусом живут 29 тысяч 411 человек, это довольно низкий показатель, – рассказала Юлия Плотникова. По сути, мы идем тем же путем, который прошли многие страны, обуздавшие эпидемию. Просто нам всем необходимо набраться терпения и понять, что дальнейшая ее судьба в Иркутской области буквально зависит от действий каждого жителя. Согласно полученным к вечеру вторника отчетам с территорий, в общей сложности во время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» консультации по вопросам социально значимого заболевания получили более 100 тысяч жителей Иркутской области. Тест на ВИЧ сдали 12 тысяч человек, выявлены 59 положительных результатов. Для сравнения, в мае 2015 года на акцию в память об умерших от СПИДа жителях Прибайкалья пришли всего 27 человек, результат теста одного из них оказался положительным. Центр СПИД приглашает иркутян и гостей города еще на одно массовое тестирование и консультирование, приуроченное к прошедшей кампании «Стоп ВИЧ/СПИД». Оно пройдет 24 и 25 мая 2019 года в ТРК «КомсоМолл» в рамках выставки «Family Expo». Врачи и социальные работники Центра будут ждать посетителей два дня с 10.00 до 20.00. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ангарск

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