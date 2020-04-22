Заболеваемость коронавирусом в Иркутской области на 22 апреля составляла 3,2 случая на 100 тысяч населения

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 22 апреля инфицирование коронавирусом в Приангарье составило 3,2 случая на 100 тысяч населения. Об этом на депутатском штабе по предупреждению распространения COVID-19 при ЗС Иркутской области сообщила и.о. зампредседателя регионального правительства Валентина Вобликова.

– По России этот показатель – 35,9 на 100 тысяч. Но это нас никоим образом не должно успокаивать: не исключено, что у региона все еще впереди. В связи с этим следует по возможности не допускать нарушений самоизоляции, – подчеркнула она.

Как сообщил спикер ЗС Александр Ведерников, в последние дни в регионе наблюдается рекордно низкий индекс самоизоляции – в пределах 1,9 из 5. По информации главврача Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимира Новожилова, с конца марта в больницу обратились более тысячи детей с различными травмами, при этом более 200 из них получили их, находясь на улице. Валентина Вобликова добавила, что на Пасху в том же Иркутске, невзирая на благословление митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана на «домашние» празднования, собор Казанской иконы Божьей матери посетили около 300 верующих, Знаменский монастырь – около 100.

– Если ранее ареалом распространения инфекции, преимущественно, были Иркутск и Иркутский район, то сейчас COVID-19 был зарегистрирован в 11 муниципальных образованиях: Иркутский, Шелеховский, Осинский, Аларский, Усть-Кутский, Нукутский районы, а также Иркутск, Черемхово, Ангарск, Усолье-Сибирское и Усть-Илимск, – напомнила Валентина Вобликова.

При этом, как отметила и.о. зампредседателя областного правительства, в регионе превалируют внутренние очаги инфекции, а не завозные случаи и не заразившиеся по контакту.