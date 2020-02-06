ТЕМЫ
Архив
< Февраль 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Сегодня
Общество
07.02.2020

Закон «тишины» предлагают распространить по всем регионам России

Интернет, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В России в жилых домах хотят запретить шум с 23.00 до 7.00 утра. Наказание предлагают ввести большое – до 150 тысяч рублей, пишет «Афанасий. Бизнес».

Ранее федерального закона о «тишине» не было, каждый регион действовал по своим правилам. Чтобы ликвидировать этот пробел, поправки в КоАП и Жилищный кодекс разрабатывает группа депутатов от «Единой России». Предполагается, что физические лица будут платить за отсутствие тишины от 5 до 50 тысяч рублей, юридические от 50 до 150 тысяч рублей. Однако штрафы будут выписываться за систематическое, а не одноразовое нарушение тишины. Если же тишину нарушает систематически, например, кафе, расположенное в жилом доме, то его работу могут даже приостановить. Звуки предполагают дифференцировать. Так, например, крик ребенка, шум воды в трубах не будут относиться к нарушению тишины.

Разработчики проекта предлагают гражданам обращаться в управляющие компании, та, в свою очередь, переадресовывает жалобу в жилинспекцию, а ее сотрудники через суд будет взыскивают штраф. При этом вне зависимости от того, кто шумит – собственник, гости или арендатор, отвечать будет собственник помещения.

Тэги:
 
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Другие новости раздела «Общество»:
Закон «тишины» предлагают распространить по всем регионам России07.02.2020
Интернет, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В России в жилых домах хотят запретить шум с 23.00 до 7.00 утра. Наказание предлагают ввести большое – до 150 тысяч рублей, пишет «Афанасий. Бизнес».
СМИ: федеральные власти рассматривают возможность смягчения наказания беременным преступницам07.02.2020
Интернет, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Уголовный кодекс. В соответствии с ними не отбытая часть наказания для беременных женщин и для женщин с ребенком до 3 лет может быть заменена более мягким видом наказания. Об этом сообщают argumenti.ru.
СМИ: якутский шаман Александр Габышев по факту декабрьского задержания подал жалобу в ЕСПЧ06.02.2020
Якутия, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Якутский шаман Александр Габышев отправил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает Интерфакс со ссылкой на координатора организации «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова.
«Абсолютно здоровых» в Иркутской области – не больше четверти населения06.02.2020
Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Диспансеризация и ежегодные профилактические осмотры показывают, что в Иркутской области первой группой здоровья могут похвастаться не более четверти детей и взрослых. Такая информация прозвучала на пресс-конференции в Иркутске 6 февраля.
Для НКО и ТОСов в Иркутской области запустили обучающие семинары06.02.2020
Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Ресурсный центр по поддержке НКО Иркутской области во взаимодействии с правительством региона в феврале 2020 года проводит выездные обучающие семинары для НКО и ТОСов.
Диспансеризацию в 2019 году прошли более 557 тысяч жителей Иркутской области06.02.2020
Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области растет количество людей, проходящих диспансеризацию. В 2019 году проверили свое здоровье более 557 тысяч человек, сообщил на пресс-конференции 6 февраля главврач Иркутского областного центра медпрофилактики Александр Селедцов.
В этом году в алтайской игорной зоне появится еще одно казино06.02.2020
Алтайский край, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В течение ближайших пяти лет игорно-развлекательная зона «Сибирская монета» продолжит расширяться: уже в текущем году здесь должен появиться зал с тремя сотнями игровых автоматов и десятком игровых столов, в дальнейших планах создание гостиницы, зоны отдыха и еще одного казино. Для реализации данного проекта потребуется около 3,6 млрд инвестиционных рублей, при этом два земельных участка под строительство уже арендовано.
В Иркутске смонтируют фильм о ветеранах Великой Отечественной войны и Героях Советского Союза разных национальностей06.02.2020
2020-02-06-03-57-52
Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по проекту «Победа – одна на всех!» планируют подготовить видеоролики о ветеранах Великой Отечественной войны и Героях Советского Союза разных национальностей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Памятник Вере, Надежде, Любови и матери их Софии может появиться в Иркутске05.02.2020
Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в микрорайоне Лисиха планируется установить памятник этим христианским святым. Этот вопрос сейчас обсуждается, рассказал архитектор Андрей Красенников 4 февраля на сессии по соучаствующему проектированию по программе «Формирование комфортной городской среды».
Молодежь Иркутской области приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе авторских образовательных проектов05.02.2020
Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Стартовал прием заявок на 17 Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия», который проводится при поддержке Администрации президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
В Иркутске на площадке «Единой России» обучают волонтеров ЧС05.02.2020
Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На базе иркутского регионального исполкома партии «Единая Россия» проходит подготовка волонтеров ЧС. Добровольцев обучают самым важным для спасателей умениям – оказанию первой медицинской помощи, реанимации пострадавших, психологической поддержке попавших в зону ЧС жителей. Организатором программы подготовки волонтеров ЧС является некоммерческая организация «Добровольный отряд сибирских спасателей» при поддержке партии.
Традиционный конкурс игрушек «Полицейский дядя Степа» стартует в Приангарье05.02.2020
2020-02-04-12-15-23
Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Общественный совет при ГУ МВД по Иркутской области объявляет о начале ежегодного творческого конкурса игрушек «Полицейский дядя Степа». Благотворительная акция проводится в регионе на протяжении восьми лет.
СМИ: российский препарат от коронавируса протестируют в Китае05.02.2020
Москва, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Китай протестирует российский противовирусный препарат от коронавируса 2019-nCov. Лекарство называется триазавирин, пишут argumenti.ru.
В Приангарье с 24 января по 4 февраля госпитализировали 14 человек с признаками ОРВИ, прибывших из Китая04.02.2020
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - С 24 января по 4 февраля 2020 года были госпитализированы 14 человек с признаками ОРВИ, прибывшие в Иркутскую область из КНР. Случаев коронавирусной инфекции пока не зафиксировано, сообщает пресс-служба регправительства.
События азартной индустрии и любопытная информация04.02.2020
2020-02-04-07-58-47
Интернет, 04.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Более чем на 13% вырос игорный рынок Италии в прошлом году. Эксперты такое увеличение связывают, в том числе и с тем, что свои ведущие позиции сохранили в спортставках и казино PokerStars, и Bet365.
В Приангарье готовятся отметить столетие Иркутского комсомола04.02.2020
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Оргкомитет по празднованию столетия ВЛКСМ и столетия Иркутской областной комсомольской организации провел заседание 3 февраля в правительстве региона под председательством врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
Синоптики: первый месяц 2020 года в Приангарье выдался необычно теплым и ветреным04.02.2020
-2020-
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Необычно теплой и ветреной погодой запомнится январь 2020 года жителям Иркутской области. Средняя за месяц температура воздуха превысила обычные значения на 1-9°, на севере области было теплее на 10-13°. В Иркутске среднемесячная температура воздуха оказалась почти на 5° выше нормы.
Ростуризм: все российские организованные туристы вернулись из Китая в Россию04.02.2020
Москва, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Федеральное агентство по туризму сообщает, что по поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в КНР на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию.
Андрей Турчак: «Единая Россия» сделает доступной покупку лекарств в сельской местности04.02.2020
Москва, Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» работает с Минздравом РФ над тем, чтобы вернуть возможность торговли лекарствами с автолавок. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
РУСАЛ награжден Министерством здравоохранения РФ03.02.2020
Москва, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, отмечен Министерством здравоохранения Российской Федерации за оказание содействия в подготовке и проведении в Гвинейской Республике исследования российского препарата для профилактики болезни, вызванной вирусом Эбола – «ГамЭвак-Комби».
В Иркутской области предлагают увеличить возрастной ценз «молодёжных» мер поддержки до 35 лет03.02.2020
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году депутаты Молодёжного парламента при Законодательном собрании Иркутской области инициируют внесение ряда законопроектов. Об этом сообщил председатель Иван Камельков на сессии Молодежного парламента, сообщает пресс-служба ЗС.
Проблемы здравоохранения Иркутской области обсудили на площадке проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия»03.02.2020
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание по вопросам кадрового и лекарственного обеспечения медучреждений Приангарья прошло на площадке проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» под председательством регионального координатора партпроекта, главного врача Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимира Новожилова.
В Иркутской области из-за ОРВИ и гриппа на карантин закрыли 16 школ03.02.2020
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за роста заболеваемостью ОРВИ и гриппом на карантин закрыли 16 школ. Ещё в 56 общеобразовательных учреждениях и 52 детсадах деятельность приостановлена, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников03.02.2020
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Для Иркутского района планируют приобрести передвижной ФАП03.02.2020
Иркутский район, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) предлагают приобрести для решения вопроса доступности медицинской помощи для жителей Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЗС.
Четверо пассажиров с рейса Пекин-Иркутск госпитализированы с высокой температурой03.02.2020
Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Четверо пассажиров, прибывшие 3 февраля в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Школа Победы»: юные ангарчане снимут видеосюжеты о Великой Отечественной войне03.02.2020
2020-02-03-03-41-36
Ангарск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске в рамках проекта «Школа Победы» для учеников местных образовательных учреждений организуют просмотры и обсуждения фильмов о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ангарской администрации.
Ёж Рэмбо из Иркутского зоосада предсказал жителям Приангарья теплую и раннюю весну02.02.2020
2020-02-02-15-44-17
Иркутск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - День Ежа прошел 2 февраля в Иркутском зоосаде. Главным событием этого праздника стало гадание на весну. Европейский еж по кличке Рэмбо, живущий в зверинце, выдал самые благоприятные метеорологические сводки: до окончания холодов осталось совсем недолго, сообщает пресс-служба зоосада.
«Огонь в глазах и улыбка на устах»: HeadHunter собрал нескучные цитаты из иркутских вакансий02.02.2020
Иркутская область, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter собрал яркие и креативные цитаты из вакансий, в разное время опубликованные работодателями в Иркутской области.
Нижнее белье: модные цвета и особенности выбора 02.02.2020
Российская Федерация, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Иногда публичные люди занимаются не только выбранным ремеслом. Например, представители шоу-бизнеса открывают свои рестораны, косметические салоны, разрабатывают линии одежды, обуви, стильных аксессуаров и т.д. Не отстает от таких деятельных современников и супермодель Эмили Ратаковски. Двадцативосьмилетняя красавица, кроме покорения подиумов, уже некоторое время занята продвижением собственной марки нижнего белья. Дебют в продвижении ее одежды начался с купальников. Это было в 2017 году. А затем модель решила расширить коллекцию, включив туда майки и нижнее белье.
2ГИС выяснил, кухни каких народов популярнее всего в Иркутске02.02.2020
Иркутск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - 2ГИС изучил все точки общественного питания в Иркутске и выяснил, кухни каких народов популярнее других в столице Приангарья.
Иркутян приглашают на литературно-исторические чтения «Сибиряки под Сталинградом»01.02.2020
Иркутск, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 4 февраля в 16.00 пройдут литературно-исторические чтения «Сибиряки под Сталинградом».
У всех пассажиров, прилетающих из Китая в Иркутск, проверяют температуру и анализы01.02.2020
Иркутская область, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора на борту самолета провели термометрию всех пассажиров, прилетевших 1 февраля рейсом Санья-Иркутск из Китая.
В Тулуне закрыли последний пункт длительного размещения пострадавших от наводнения01.02.2020
Тулун, 01.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне прекратил деятельность последний пункт длительного размещения граждан, пострадавших от наводнения прошлым летом. Пункт был развернут на базе аграрного техникума.
GambleAware запустила онлайн-платформу для уменьшения проблемного гемблинга31.01.2020
gambleaware-
Интернет, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря круглосуточной работе онлайн букмекерских контор, делать ставки на спорт можно в любое время. Официальная страница Париматч содержит несколько рубрик для лучшей навигации по сайту. Здесь можно узнать не только предлагаемые коэффициенты ставок, но и информацию по акциям, правила и важные сведения о букмекере. К слову, старая версия Париматч была менее привлекательного дизайна. В ней было мало рубрик и много рекламных блоков. Поэтому разработчики постарались усовершенствовать интерфейс и упростить работу с сайтом.
Читать все новости раздела «Общество»
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске