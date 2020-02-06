Закон «тишины» предлагают распространить по всем регионам России

Интернет, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В России в жилых домах хотят запретить шум с 23.00 до 7.00 утра. Наказание предлагают ввести большое – до 150 тысяч рублей, пишет «Афанасий. Бизнес» .

Ранее федерального закона о «тишине» не было, каждый регион действовал по своим правилам. Чтобы ликвидировать этот пробел, поправки в КоАП и Жилищный кодекс разрабатывает группа депутатов от «Единой России». Предполагается, что физические лица будут платить за отсутствие тишины от 5 до 50 тысяч рублей, юридические от 50 до 150 тысяч рублей. Однако штрафы будут выписываться за систематическое, а не одноразовое нарушение тишины. Если же тишину нарушает систематически, например, кафе, расположенное в жилом доме, то его работу могут даже приостановить. Звуки предполагают дифференцировать. Так, например, крик ребенка, шум воды в трубах не будут относиться к нарушению тишины.

Разработчики проекта предлагают гражданам обращаться в управляющие компании, та, в свою очередь, переадресовывает жалобу в жилинспекцию, а ее сотрудники через суд будет взыскивают штраф. При этом вне зависимости от того, кто шумит – собственник, гости или арендатор, отвечать будет собственник помещения.