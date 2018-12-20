Законодательное собрание поздравило Иркутское профобъединение с 70-летием

Иркутская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров поздравил от имени областного парламента Иркутское профобъединение с 70-летием со дня образования на торжественном мероприятии, которое прошло 20 декабря в областном центре.

Как сообщает пресс-служба ЗС, вице-спикер передал председателю профобъединения Александру Оболкину приветственный адрес спикера Законодательного собрания Сергея Сокола.

Кузьма Алдаров отметил, что за прошедшие годы Иркутское областное объединение организаций профсоюзов выросло в авторитетную и крупную организацию, надежно стоящую на защите прав и интересов трудящихся.

– Региональное профобъединение было и остается центром развития и совершенствования профсоюзного движения в Иркутской области, – подчеркнул вице-спикер. – На современном этапе перед объединением стоит целый ряд важных задач. Среди них – содействие в создании новых рабочих мест, модернизация системы профессионально-технического образования. Особого внимания требует контроль исполнения трудового законодательства, результатами исполнения указов президента страны. Именно вы обеспечиваете взаимодействие трудящихся с органами власти, работодателями и общественными организациями, выражаете реальные потребности людей на местах.

Кузьма Алдаров напомнил, что областное объединение профсоюзов обладает правом законодательной инициативы по вопросам трудовых отношений и социальной защиты, также профсоюзные организации активно участвуют в работе Общественного совета при Законодательном собрании области.

– Этот открытый диалог, выработка общих подходов позволяют сохранять устойчивость ключевых отраслей региональной экономики. Важно, что мы готовы к дальнейшему развитию наших взаимоотношений, готовы слушать и слышать друг друга, – подчеркнул парламентарий.

От имени депутатов Законодательного собрания вице-спикер пожелал сотрудникам и членам Иркутского областного объединения профсоюзов успехов в благородной деятельности, удачи во всех добрых начинаниях, благополучия и уверенности в будущем.