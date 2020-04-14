Заксобрание собирает предложения от депутатов муниципалитетов Приангарья по борьбе с эпидемией коронавируса

Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 апреля состоялось очередное собрание депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при ЗС Иркутской области. Спикер областного парламента Александр Ведерников сообщил, что на прошедшей внеочередной сессии ЗС был увеличен резервный фонд, средства которого будут направлены на борьбу с эпидемией коронавируса. Был законопроект по выдаче продуктовых наборов школьникам из многодетных и малоимущих семей. Также несколько предложений поступило от фракций политических партий ЗС и муниципальных образований региона. Напомним, управляющий ИРО Фонда социального страхования РФ Яна Соболь доложила, что в Иркутской области дистанционно выдано более 21 тысячи больничных листов тем, кто ушел на 14-дневный карантин после возвращения из-за границы. – Также «на больничный» должны уйти члены семьи, проживающие с ними. Кроме того, все работающие граждане 65 лет и старше должны оформить больничный на две недели, при этом информацию о них в фонд подают работодатели. Исключение составляют работники, находящиеся в отпуске, либо работающие удаленно. Всего в Иркутской области 32,8 тыс. работников в возрасте от 65 лет, – пояснила Яна Соболь. И.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, в свою очередь, сообщила о том, что на самоизоляции в настоящее время находятся 3,6 тысячи жителей Иркутской области. Всего проведено 18 тысяч тестов, в первую очередь тестируют прибывших из других стран, из Санкт-Петербурга и Москвы, а также круг контактов заболевших коронавирусом. Кроме того, вводится тестирование медработников раз в семь дней. Представители органов местного самоуправления рассказали об обстановке и принятых мерах в своих муниципалитетах. Были заданы вопросы об оплате труда медработников в негосударственных медицинских учреждениях, обеспечении медперсонала защитными средствами, организации мер самоизоляции в предстоящие православные праздники и майские выходные. Также они предлагали предусмотреть обеспечение пожилых людей масками и перчатками бесплатно, информировать население о режиме самоизоляции через мобильных операторов, выдавать больничные листы людям с хроническими заболеваниями органов дыхания. Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова напомнила, что врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев разрешил работу парикмахерских и салонов красоты при выполнении требований по безопасности клиентов. – Хочу еще раз обратить общее внимание на то, что Иркутская область старается удержать баланс. И органы государственной власти держат баланс между очень серьезными и четкими мерами по защите жителей от распространяющегося вируса и тем, чтобы дать возможность работать бизнесу для обеспечения наших с вами потребностей, – выступила Наталья Дикусарова. Она пояснила, что на оперативном штабе была договоренность с Игорем Кобзевым о том, что теперь органы местного самоуправления тоже должны включиться в работу и должны дать информацию о том, как соблюдаются эти меры безопасности для жителей. – Я хочу обратить ваше внимание на новый пункт, который вчера появился в указе губернатора: «Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организовать ежедневное наблюдение в соответствии с законодательством на территории соответствующих муниципальных образований за соблюдением требований и ограничений, установленным настоящим указом». Коллеги, это общая наша с вами задача, потому что, идя вот таким путем, позволяя работать частично бизнесу, мы с вами должны понимать, что главная задача – безопасность жителей. Поэтому прошу всех ознакомиться с этим указом и поработать в этом направлении, подключиться к этой работе, – сказала Наталья Дикусарова. Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова рассказала о работе мобильных групп волонтеров и отметила необходимость оказания психологической поддержки пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Заместитель председателя Законодательного собрания Кузьма Алдаров также попросил муниципалитеты проконтролировать на местах обеспечение продуктовыми наборами школьников, которым положено бесплатное питание. Вице-спикер ЗС Ольга Носенко отметила, что в парламенте продолжается разработка мер поддержки бизнеса и граждан, изучается опыт других субъектов. В частности, по ее мнению, правильной мерой будет выделение транспорта волонтерам, которые осуществляют доставку продуктов и лекарств людям, находящимся на самоизоляции. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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