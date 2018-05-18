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19.05.2018

Замглавы иркутского СУ СКР примет жителей Братска и Казачинско-Ленского района

Иркутская область, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель руководителя СУ СКР по Иркутской области Евгений Касьянников 21 и 22 мая проведёт выездные приёмы граждан в Братск и посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительная запись проводится по телефонам СУ СКР по Иркутской области: 8 (3952) 26-18-42, 26-19-37, 26-19-95.

Также желающие могут записаться на приём по телефонам в Братске: 8 (3953) 25-66-48 и посёлке Магистральный: 8(39562)4-06-51.

КООРДИНАТЫ:

  • В Братске приём состоится 21 мая в 10.00 в следственном отделе по Братску СУ СК России по Иркутской области по адресу: улица Комсомольская, 31 В.
  • В Магистральном приём будет проходить 22 мая с 12.00 в следственном отделе по Казачинско-Ленскому району СУ СК России по Иркутской области по адресу: посёлок Магистральный, 2 мкр., дом 5.

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