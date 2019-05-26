Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Занятия по тушению пожаров прошли для волонтеров Иркутской области на Иркутской базе авиационной охраны лесов. В них принял участие председатель Законодательного Собрания Приангарья Сергей Сокол.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, на лекции о тактике и методах тушения лесных пожаров и правильном использовании пожарного оборудования собралось около 30 человек из Иркутска, Шелехова и Ангарска разных возрастов и профессий.Собравшиеся учились правильно прокладывать пожарные рукава и пользоваться ранцевыми огнетушителями. Также были озвучены термины, знание которых позволит добровольцам говорит с профессиональными пожарными на одном языке.

Соорганизаторы занятий – Общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Иркутской области», региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приангарье Сергей Апанович рассказал, что обучение уже прошли около 300 человек.

– В начале мая, когда началась пожары, мы столкнулись с большим количеством людей, готовых помочь в тушении. На один из пожаров прибыло несколько сотен добровольцев. Но все они не были экипированы, а этого быть не должно. Необходима специальная одежда, перчатки, каски, ранцевые огнетушители. В идеале – прививка от клещевого энцефалита. Также мы считаем необходимым ввести страхование жизни добровольцев, – рассказал Сергей Апанович.

Сергей Сокол отметил, что все эти вопросы сейчас обсуждаются и с представителями ОНФ, и с добровольцами. Актуальность вопроса – высокая. По информации ГУ МЧС по Иркутской области с начала года на территории региона зарегистрировано 359 лесных пожаров, общая площадь составила 114,4 тыс. га. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров выросло в два раза, а общая площадь, пройденная огнем, увеличилась в 18 раз.

– В региональном парламенте мы уже начали работу над тем, чтобы закрепить поддержку добровольцев законодательно. Речь идет и об организационных, логистических аспектах, и о материальной помощи, защите жизни людей. Также на минувшей сессии регионального парламента мы внесли корректировки в областной бюджет, увеличено финансирование лесопожарных мероприятий почти на 300 миллионов рублей, – отметил Сергей Сокол.