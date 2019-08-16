Завершается вывод федеральной группировки сил МЧС из затопленного Тулуна

Тулун, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Поэтапный вывод федеральной группировки сил и средств МЧС из Тулуна завершается 15 августа Иркутской области.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, всего речь о 149 людях и 13 единицах техники. До 21 августа там будет продолжать работать личный состав специализированной пожарно-спасательной части из Иркутска, пожарно-спасательной части №20 Тулуна и личный состав пожарно-спасательной службы Иркутской области. После чего работы будут продолжены силами подрядной организации, коммунально-хозяйственных служб, управляющих компаний.

Об этом рассказал начальник ГУ МЧС Валентин Нелюбов на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поблагодарил за работу и вручил благодарственные письма руководителю Департамента спасательных формирований МЧС России генерал-лейтенанту Игорю Кутровскому и сотрудникам Тульского спасательного центра МЧС России. Аэромобильная группировка из 100 человек с 5 июля ликвидировала последствия дождевого паводка на территории региона.

В Тулуне сотрудники МЧС разобрали 37 аварийных строений, было вывезено более 7 тысяч кубометров мусора, откачано 13,5 тысяч кубометров воды, проведена просушка зданий.

По словам Валентина Нелюбова, для ликвидации последствий ЧС было привлечено более 1400 человек, 500 единиц техники, 23 плавательных средства, 4 воздушных судна.