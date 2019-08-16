«Здесь хорошо, но надо домой»: школьники из затопленного Тулуна рассказали, как отдохнули в Тверской области

Тулун, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сто детей приехали в загородный лагерь под Осташковом из Иркутской области. Здесь ребята провели три недели, отдыхая на берегу озера Селигер, сообщает «Афанасий бизнес». Страшное наводнение произошло в Иркутской области в конце июня 2019 года. В результате затопленным оказался небольшой город Тулун, населением около 40 тысяч человек. ЧС местные власти объявили спустя пару дней после того, как улицы города оказались под водой. Вода затопила первые этажи жилых домов, жильцам приходилось спасать вещи, относя их на крыши. Многие лишились домов – паводком строения просто снесло. Разрушены дороги, коммуникации. На фотографиях, которые показала нам Настя, девочка из затопленного Тулуна, виден тот ужас, который сотворила стихия с городом. Некоторые здания повреждены настолько, что восстанавливать их не собираются. Среди таких – школа, где училась Настя. – Тулун сильно пострадал, все как после бомбежки какой-то. Затопило огороды, дома уплывали, собаки некоторые остались на цепи, они тонули. Двух собак мы спасли. Их хотели утопить, но мы их забрали себе, – рассказывают девочки. По состоянию на 1 июля пострадавшими числились порядка 1500 человек. Власти, кроме оказания непосредственной помощи – ликвидации последствий наводнения, предложили местным детям переждать ситуацию в загородных лагерях, расположенных в различных регионах страны. Сто детей, в возрасте от 7 до 17 лет, приехали в загородный лагерь «Чайка», что рядом с деревней Неприе недалеко от Осташкова. – Находиться в городе было невозможно. Нам выдавали путевки и говорили: «ты едешь туда, ты – туда». Мне предложили поехать в Тверскую область, я согласилась, почему бы и нет, – рассказывает Настя Тимофеева. Настя показывает фотографии ее родного города. Смотреть на них непросто, еще сложнее представить себя на ее месте. Ее дом затопило – он был в местности, оказавшейся отрезанной от остального города. Вернувшись, ее семье придется жить у бабушки, чей дом расположен на горе. Дом другой бабушки, многоэтажку, будут сносить. Иркутские власти выделяли пострадавшим средства на еду, осматривали поврежденные дома. Первое время в городе не было ни света, ни воды. Ребята приехали в Тверскую область 26 июля и пробыли здесь до 13 августа. Путь на поезде занял четверо суток. В первый день дети посетили столицу Верхневолжья и познакомились с экспозицией Путевого дворца. – Мы побывали в Екатерининском дворце, посмотрели картинную галерею. Нам рассказали, как жила Екатерина и ее семья. Нам очень понравилось и картины очень красивые! – с восторгом рассказывают девочки. На вопрос красивые ли в Тверской области мальчики девчонки смущенно хихикают, но признаются, что себе в кавалеры никого не присмотрели, хоть и подружились с ребятами из Осташкова. – Отдохнула, конечно, – говорит Настя, – приеду домой, а там новый дом, новая школа, еще больше трудностей. Здесь, в лагере, конечно, появились новые друзья. И мальчики и девочки, со всеми хорошо подружились. Переехать в Тверскую область после учебы? Не знаю. Я сейчас иду в девятый класс, а после собиралась поступать в Красноярск или в Санкт-Петербург. В последний день их смены лагерь посетили члены общественных организаций Верхневолжья – «Боевого братства», «Союза десантников», Юнармии. Ребятам показали приемы уличного боя, выставку моделей вооружений разных веков. Тверское отделение «Союза десантников» привезло ребятам свою выставку «4 эпохи воинской славы». Прозвенел звонок, объявивший общий сбор на линейку. Перед восторженными взглядами детворы из автобуса на столы выгружались всевозможные модели вооружения – средневековые доспехи, мечи, топоры, а также модели оружия времен Великой Отечественной войны и даже пулемета Максима. Алексей Виноградов – экскурсовод уже опытный. Его рассказы о славе русского оружия слышал не одна сотня тверских детей. Сегодня настала очередь детей иркутских. В самом Иркутске войны не было. Но ветеранов, принявших в ней участие, там живет немало. Конечно же, ребятам было интересно своими глазами увидеть вооружение их предков. Самое интересное – «на десерт». Все доспехи и вооружение, по доброй традиции музея, можно не только потрогать, но и примерить на себя. У стола моментально возникло столпотворение из желающих надеть на себя кольчугу и попробовать замахнуться мечом. – А сфоткайте меня в кольчуге! – А меня с автоматом, снимите, там видео! За смену, что ребята провели в «Чайке», их посетила не одна делегация, рассказала нам директор лагеря Ирина Зайцева. – В первый день им (детям из Тулуна), конечно, было тяжеловато. Акклиматизация – разница во времени пять часов. Они приехали, и в пять часов утра уже гуляли по лагерю. У нас подъем в восемь, а дети уже ходят по территории. Вожатые не выспались, – говорит старший воспитатель Марина Шаркова. – На третий день уже речевки, песни, концерты. Звонят родителям счастливые, довольные. Развлечений в лагере хватает. Для них постоянно проводят различные игры, концерты. К ним приезжали краеведческий музей из Осташкова, спортшколы, МЧС, станция юннатов и «Кванториум» из Твери и многие другие. – График очень насыщенный. Дети даже немного устали от развлечений, – говорит директор, – за 21 день ни одного замечания. Один раз позвонила одна мама с благодарностью. В день, когда к ним приехали десантники, дети готовились к торжественному концерту, посвященному закрытию смены. 13 августа назначен отъезд в Тверь, а оттуда на поезд до дома. – Сегодня у нас большой гала-концерт, будут петь, танцевать. Дети очень талантливые, есть призеры местных конкурсов. Ради него дети отказались от экскурсии, хотели больше времени провести в лагере. Мы устраивали для них «День влюбленных», «МузТВ» – они снимали свои клипы. Очень дети полюбили игру «Захват флага», когда лагерь делился на две стороны, – продолжает директор. За время своего отдыха в «Чайке» ребята из Тулуна успели совершить теплоходную экскурсию по Селигеру с посещением Богородицкого Житенного монастыря и Нило-Столобенской пустыни. К сожалению, погода внесла свои коррективы в их путешествие и продолжающиеся дожди не позволили детям насладиться природой тверского края в полной мере. Пришлось отменить и купание в Селигере и поездку к истоку Волги. Тем не менее, позитивных эмоций хватает. – Очень жалко уезжать, мы третий день уже переживаем, – говорит Настя, – Предлагали учиться здесь, но надо еще доучиться дома. Не хочется бросать родной город. Дома ждут родители и множество дел. Нужно успеть подготовиться к учебному году и помочь привести в порядок хозяйство. На память о своем визите боевое братство дарит лагерю подарки – новые мячи и сувениры из Твери. Дети делают общее фото с военными и разбегаются по делам – репетицию гала-концерта никто не отменял, а нужно еще столько всего успеть. Утром 13 августа на территорию «Чайки» приехал автобус, который отвез иркутских детей в Тверь, где их ждал сюрприз – посещение «Кванториума». Как помочь пострадавшим от паводков в Иркутской области: реквизиты и пункты сбора гуманитарной помощи – на сайте Телеинформа.

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