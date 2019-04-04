Здравоохранение Приангарья – от предвыборных планов Сергея Левченко до сегодняшнего дня

Иркутская область, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии очередного послания губернатора Иркутской области Сергея Левченко к региональному парламенту, которое прозвучит 10 апреля, специалисты в различных отраслях подводят промежуточные итоги состояния дел. Напомним, на сегодняшний день выдвинутый КПРФ губернатор находится «у руля» Иркутской области уже три с половиной года.

В частности, есть возможность сопоставить с реальностью - какие планы главы Приангарья в области здравоохранения из озвученных в ходе предыдущих выступлений и предвыборной программы оказались реально выполнены.

Начиная с предвыборной программы, Сергей Левченко заявлял, что «здравоохранению Приангарья нанесен большой урон», и предлагал «устранить возникшие проблемы в медицинском обслуживании, сделать его доступным, обеспечить финансами деятельность этих чрезвычайно важных учреждений», заявляя, что это – «дело чести». Он обещал повысить его доступность, добиться снижения смертности и улучшения демографической обстановки, решить кадровый вопрос, открыть ФАПы и участковые больницы и многое другое.

В частности, в его программе звучало обещание «придать приоритетное значение жизненно необходимому для людей медицинскому обслуживанию, не допуская необоснованного сокращения медицинских учреждений».

Между тем, неоднократно Законодательному собранию Иркутской области приходилось с большим трудом добиваться сохранения учреждений здравоохранения и уровня обслуживания в них, а также открытия новых.

Так, много шума возникло вокруг истории с усольским роддомом. Напомним, в конце 2015 года региональный Минздрав собрался перевести его со второго уровня оказания медицинской помощи на первый. Обоснованием служил ряд причин, в том числе нехватка квалифицированного персонала, медицинского оборудования. Существовавшая на тот момент система организации планировки, набора помещений, площадей, оснащения не соответствовала порядкам и стандартам, утвержденным приказами Минздрава РФ. Оставить роддом на прежнем уровне акушерско-гинекологической помощи можно было только после проведения капитального ремонта и устранения всех нарушений. Однако перевод учреждения на первый уровень оказания медуслуг сильно усложнил бы жизнь будущим матерям – в случае любых осложнений и патологий им пришлось отправляться в Ангарск или Иркутск.

К проблеме подключились депутаты областного парламента, выехавшие в Усолье-Сибирское, чтобы изучить ситуацию на месте. Ознакомившись с вопросом, они стали добиваться выделения средств на капитальный ремонт учреждения, чтобы не позволить ухудшить условия медобслуживания жителей города. В результате в 2017 году на первый этап капремонта было выделено свыше 100 млн рублей. Завершены работы были в 2018 году.

Только после многочисленных обращений местных жителей во все инстанции, включая областной парламент, была выполнена и реконструкция здания под филиал ангарской поликлиники в Мегете. Напомним, работы по реконструкции здания по разработанному проекту были начаты в июне 2012 года, в декабре этого же года приостановлены из-за отсутствия финансирования. Только в 2017 году депутаты добились возобновления финансирования, в начале 2018 году медучреждение заработало.

Филиала другой поликлиники едва не лишились жители иркутского микрорайона «Союз». При сдаче новых зданий застройщик выделил областному Минздраву помещение для поликлиники в аренду на льготных условиях. Однако после того, как его полностью отремонтировали и оборудовали на средства областного бюджета, владелец помещения заявил о намерении его продать – областным властям либо любому другому покупателю. Вопрос повис в воздухе, так как Минздрав счел озвученную цену завышенной. После вмешательства ЗС председатель правительства региона Руслан Болотов пообещал выделить необходимые на покупку средства.

И такие ситуации возникали регулярно – с медсанчастью «Саянскхимпласта», поликлиникой в Байкальске. Не говоря о все еще актуальной проблеме строительства нового здания тубдиспансера, вокруг которого уже не первый год идут споры, и при этом правительство региона официально заявляет, что не намерено прислушиваться к мнению населения по этому поводу.

Также губернатор обещал «создать оптимальные условия для укомплектования лечебных учреждений врачебными кадрами, средним и младшим медперсоналом».

– Есть проблема в здравоохранении, связанная с медицинскими работниками – например, в действующем бюджете на 100% зарплата им не заложена, – отмечает уполномоченный по правам человека по Иркутской области Виктор Игнатенко. – Кроме того, в рамках выполнения майских указов президента произошло сокращение младшего медицинского персонала. Также у нас очень большой недокомплект врачей, особенно – за пределами крупных городов, очень много вакансий, большая текучка кадров. Трудно найти специалистов, особенно в сельской местности и малых городах, когда зарплата невысокая, условия местной жизни не привлекают, другой мотивации нет.

Между тем законопроект, предполагавший передачу на региональный уровень полномочий по привлечению медицинских кадров в регионе, вызвал активное сопротивление у исполнительной власти. До принятия этого документа обязанность создавать условия для привлечения специалистов в лечебные учреждения была закреплена исключительно за муниципалитетами, у которых для этого просто не хватало возможностей. Речь шла, в том числе, о предоставлении врачам жилья и выплате подъёмных.

– Еще два года назад полномочия по этому вопросу лежали полностью на плечах органов местного самоуправления, – говорит председатель комитета по бюджету областного парламента Наталья Дикусарова. – Кто-то мог, кто-то не мог, у кого-то есть финансовые возможности, у кого-то нет. Мы долго спорили, пока наш комитет не вышел с инициативой о передаче части этих полномочий на уровень области. И в бюджет этого года заложены первые деньги на реализацию на областном уровне этих полномочий.

Такое же активное противостояние со стороны областного Минздрава встретила депутатская инициатива о предоставлении из областного бюджета дополнительных стипендий студентам-медикам, поступившим на целевой основе и учащимся на «четыре» и «пять». При этом в случае отказа от работы по договору по окончании вуза молодым специалистам придется возвращать все полученные деньги в бюджет, да еще и с процентами. Все это должно было, с одной стороны, сделать учебу в своем регионе по целевому набору более привлекательной, с другой, снизить отток кадров из региона. И даже после принятия этого закона в окончательном чтении исполнительная власть пыталась игнорировать его существование.

Помимо этого Сергей Левченко обещал прекратить закрытие существующих ФАПов и начать строительство новых. И вроде бы даже принялся это обещание выполнять, однако на деле процесс стал тормозиться по тем или иным причинам. Сперва их, несмотря на обещания, строили только по программе устойчивого развития села. То есть ФАПы появлялись только в сельских территориях и с федеральным софинансированием, которое, к слову, было очень скромным. А не сельскохозяйственные районы и вовсе «проседали». После длительных обсуждений между представительной и исполнительной властью было принято решение – строить ФАПы по двум программам: федеральной сельскохозяйственной и местной в сфере здравоохранения. Строительство по такому принципу должно быть начато лишь в 2019 году. Впрочем, даже те ФАПы, о строительстве которых рапортовала исполнительная власть, вызывали вопросы. Так, в 2017 году правительство заявило о завершении строительства 21 ФАПа, что было больше, чем за все предыдущие три года вместе. Однако проверка показала, что большинство этих объектов не введено в эксплуатацию, а то и вовсе не достроено. А областная прокуратура то и дело обнаруживала: в одном районе все ФАПы работают без лицензий, в другом – без оборудования и машин скорой помощи. Тем временем от муниципалитетов продолжают поступать жалобы на неразбериху в рейтинге, на основании которого в правительстве определяют территории, где ФАПы будут построены в первую очередь. Представители территорий жалуются, что при наличии готовой проектно-сметной документации медицинские пункты для их районов годами не включаются в областную программу.

Глава региона обещал обеспечить всеобщую доступность первичной доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи. Между тем в последние годы участились скандалы, связанные с тем, что людям не предоставляют положенные им по закону медицинские услуги и лекарственные препараты. Чаще всего претензии связаны именно с получением льготных лекарств – в том числе жизненно необходимых онкобольным детям. Контрольно-счетная палата Иркутской области в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в процессе закупок льготных препаратов и обеспечения ими населения. Депутатов же, пытавшихся добиться от Минздрава решения проблем в этой сфере, глава ведомства Олег Ярошенко назвал «террористами».

Еще одним предвыборным обещанием Сергея Левченко было «создать условия для выполнения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области». Между тем, за время его губернаторства ситуация ничуть не улучшилась. При принятии областного бюджета на 2019 год Виктор Игнатенко заявлял, что из года в год эта программа недофинансируется на 2,3-2,5 млрд рублей. Однако добиться полного исполнения финансовых обязательств региона и обеспечения защиты конституционных прав его жителей он так и не смог.

– У нас из года в год наблюдается очень большой дефицит по этой программе, из года в год идет недофинансирование, – заявил Виктор Игнатенко Телеинформу. – В частности, по прошлому, 2018 году, оно составило около 2,3 млрд рублей, в 2017 году дефицит был чуть более 2 млрд рублей. Если вся терпрограмма составляет около 16 млрд рублей, то 2 с лишним миллиарда – это очень большая цифра. Это означает, что мы перекладываем на граждан расходы в одних случаях – на какие-то лекарства, в других – на питание в больнице и так далее. Думаю, что когда у нас областной бюджет достигает 160 млрд, а из всех источников финансирования на областную медицину идет чуть более 50 млрд, решить проблему дефицита терпрограммы можно и нужно – для этого нужна политическая воля. Я считаю, что одни из важнейших конституционных прав граждан – права на жизнь и на охрану здоровья. Но в отличие от других субъектов, у нас серьезной работы по устранению этого дефицита не ведется – он планово закладывается из года в год.

И это далеко не полный перечень проблем, существующих и пока еще слабо решающихся сегодня в сфере здравоохранения региона.

– С момента перехода сферы здравоохранения с муниципального на областной уровень в 2012-2013 годах был некоторый спад в сфере здравоохранения, оно существовало по инерции, – говорит экс-глава комитета по здравоохранению и социальной политике ЗС Андрей Лабыгин. – Областному парламенту пришлось приложить много усилий для создания законодательной и финансовой базы для развития здравоохранения, на то, чтобы оказывалась поддержка студентам-медикам, поступившим по целевому набору, было много споров и дискуссий, преодоление сопротивления со стороны правительства. Таких ситуаций было немало, яркий пример – ситуация с роддомом в Усолье-Сибирском. Это сейчас его отремонтировали и рассказывают, как там все стало хорошо. А ведь там была очень сложная ситуация, роддом хотели переводить на первый уровень оказания помощи населению. Тогда депутаты поехали в Усолье, посмотрели все на месте и стали добиваться сохранения прежнего уровня медицинского обслуживания населения и выделения средств на ремонт этого объекта. И в результате сейчас ситуация более-менее, в здравоохранение вкладываются серьезные средства, в том числе в строительство, ремонт или выкуп зданий для учреждений этой сферы.

– Сфера финансируется, но надо смотреть на то, как именно и на что распределяются эти средства, – отмечает Наталья Дикусарова.