«Зелёная волна» в Братске: волонтёры продолжают работу над экопроектами

Братск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Несмотря на приход осени, в Братске продолжается «Зелёная волна». В этом году победителями конкурса Центра социальных программ РУСАЛа стали шесть проектов. Работы начались летом и продолжаются до сих пор.

Шесть проектов-победителей «Зелёной волны» поддержал в Братске Центр социальных программ РУСАЛа в этом году. Максимальный размер каждого гранта – 50 тысяч рублей, сообщает БСТ .

Активисты Ассоциации работающей молодежи решили сделать подарок подшефной детской туберкулёзной больнице. Теперь у маленьких пациентов появилась своя собственная сенсорная «дорожка здоровья».

Ячейки наполнили песком, опилками, керамзитом и лесными шишками. Дети активно помогали волонтёрам – собирали необходимое для нового важного объекта.

Наталия Марчук, руководитель проекта «Дорожка здоровья»:

– Мы решили создать такой проект, который позволит улучшить состояние общего здоровья в целом у ребят. И занять пустующее место на территории данного учреждения. Данный материал позволяет благотворно влиять на ступни деток, то есть они будут босыми ножками, либо в носочках ходить и производить своеобразный массаж, стимулируя активные точки на стопе. А это влияет в целом на весь организм ребёночка.

Помимо сенсорной дорожки здесь появится еще и хвойная аллея. В конце сентября «Армовцы» «поселят» на территории больницы молодые елочки. Они лучше приживаются, если их высаживают осенью.

А в Энергетике появится аллея из дубов. Вырастить столь непривычное для наших мест и климата дерево рискнули волонтеры объединения «Стриж».

Проект так и называется «Братский дуб». Три десятка деревьев ребята высадили рядом с памятником Герою Советского Союза Степану Погодаеву.

Татьяна Хорольская, заместитель директора по воспитательной работе ДДиЮТ им. Евтушенко:

– Дубы прекрасно растут у нас в регионе, как выяснилось. Поэтому мы решили однозначно – дуб. Это и красивая листва, и, вообще, дуб – символ мужества, доблести, силы.

За несколько лет благодаря проекту Центра социальных программ РУСАЛа красивее и зеленее стали десятки дворов и учреждений.

Так, весной металлурги БрАЗа провели традиционную ежегодную акцию «Зеленая волна» возле Детской городской больницы. Почти две сотни волонтеров высадили на территории свои именные деревца.