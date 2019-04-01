«Зеленый Марафон» примут 59 городов России

Москва, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - «Зеленый Марафон» Сбербанка в этом году приурочен ко Дню защиты детей, 1 июня, и пройдет в 59 городах России – от Калининграда до Владивостока.

В регионах страны участникам «Зеленого Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4,2, 10, 21,1 км, сообщает пресс-служба банка. Впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от семи до 13 лет.

В Москве третий год подряд проходит «Зеленый Марафон Бегущие сердца», организованный совместно с фондом «Обнаженные сердца». Старт будет дан на Васильевском спуске у стен Кремля. Маршруты будут пролегать в историческом центре столицы. Впервые участникам будет предложено преодолеть классическую дистанцию марафона – 42 км 195 метров. В московской программе «Зеленого Марафона Бегущие сердца» он заменит полумарафон.

Помимо состязательной части, в городах проведения забега пройдет обширная программа социальных и благотворительных акций. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям, воспитанникам детских домов, пациентам медицинских учреждений, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе. Кроме того, для зрителей марафона организаторы акции приготовят различные состязания и конкурсы.

Участниками «Зеленого Марафона» станут спортсмены профессионального и любительского уровня, деятели культуры, представители крупного бизнеса, сотрудники Сбербанка.

Первый «Зеленый Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».