Зелёный «Островок дружбы» появился в шелеховском Центре помощи детям

Шелехов, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На территории шелеховского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, появился зеленый уголок «Островок дружбы». Сотрудники центра устроили там цветочные клумбы, высадили кустарники, установили беседку, деревянный мостик и скамейки. Реализация проекта стала возможной, благодаря гранту Центра социальных программ РУСАЛа. «Островок дружбы» вошел в число победителей конкурса «Зеленая волна», и его авторы получили на воплощение своей идеи 50 тысяч рублей.

– Мы надеемся, что этот зеленый уголок станет отличным местом отдыха как для наших воспитанников, так и для жителей Шелехова, – рассказывает руководитель проекта «Островок дружбы» Наталья Елизова. – Для нас очень значимо, что РУСАЛ поддержал наш проект, и мы смогли воплотить его в жизнь.

Вместе с «Островком дружбы» в число победителей «Зеленой волны» в 2018 году вошел проект по озеленению проспекта Центральный в Шелехове. Он также получил грант в размере 50 тысяч рублей. Авторы проекта высадили аллею из 39 деревьев – кленов, ясеней и сирени. В прошлом году в рамках «Зеленой волны» новые насаждения появились в городском парке и у стадиона «Строитель».

– В городах своего присутствия компания РУСАЛ развивает не только свои предприятия, но и городское пространство, – комментирует генеральный директор ИркАЗа Олег Буц. – Для нас важно как работают и отдыхают сотрудники, где проводят время их дети. Поэтому мы стараемся улучшать эти условия, в том числе поддерживать идеи благоустройства, которые исходят от самих жителей.

Помимо «Зеленой волны», Центр социальных программ РУСАЛа ежегодно проводит еще несколько грантовых конкурсов. Так, с 17 сентября до 15 октября идет прием заявок на конкурс «Помогать просто», направленный на поддержку волонтерских инициатив. Максимальный размер гранта по нему составляет 50 тысяч рублей. Деньги могут быть израсходованы на развитие идей общегородского волонтерства, формирование волонтерских сообществ, оказание поддержки некоммерческим организациям, социальным, образовательным и медицинским учреждениям, детям из детских домов и социально-реабилитационных центров, инвалидам, ветеранам ВОВ и пожилым людям в городах присутствия РУСАЛа. Узнать подробности и оставить заявку для участия можно на сайте ЦСП – www.grants.fcsp.ru.

По сообщению пресс-службы ИркАЗа ОК РУСАЛ