Землячество «Байкал» провело телемост для ветеранов Великой Отечественной войны из Москвы и Иркутска

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские и московские ветераны Великой Отечественной войны поделились своими воспоминаниями в рамках телемоста, организованного землячеством «Байкал». От Заксобрания Иркутской области в мероприятии поучаствовала председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.

Как отмечают организаторы, основная цель этого мероприятия, приуроченного к празднованию Дня Победы, – развитие сотрудничества и установление культурного диалога между Иркутской областью и Москвой, и всеми, кто стремится сохранить память об исторических событиях Великой Отечественной войны.

Ирина Синцова поприветствовала участников телемоста от имени спикера ЗС Сергея Брилки и коллег по депутатскому корпусу, отметив, что Приангарье внесло серьезный вклад в Великую Победу.

– Сибирские дивизии отстояли Москву и другие города, наши земляки в тяжелых условиях работали на заводах и в полях, обеспечивая фронт всем необходимым. Мы гордимся сибиряками, которые стали образцом доблести и героически проявили себя на полях сражений, – сказала парламентарий.

В ходе встречи ветераны, дети войны и участники боевых действий поделились своими воспоминаниями о годах войны, о разгроме Квантунской армии, о военных действиях в Афганистане и Сирии. С приветственными словами к участникам телемоста обратились председатель совета общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ генерал армии Виктор Ермаков, и.о. председателя правления Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил Евгений Рязанцев, сын генерала армии Афанасия Белобородова – Владимир Белобородов, ветеран-фронтовик, писатель Степан Карнаухов, поставивший свою подпись на стене рейхстага, профессор военной истории, генерал-майор Степан Тюшкевич, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Волынов, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР Александр Тюрюмин.

От Иркутской области выступили председатель Совета ветеранов Иркутской области Валерий Игнатов, командир истребительно-диверсионного отряда, участник контрнаступления под Ельней, участник обороны Москвы Моисей Вишняков, сообщает пресс-служба ЗС.

– Наш первейший долг – знать и помнить, какую цену пришлось заплатить нашей стране за Победу в Великой Отечественной войне, чтить память о людях, отдавших свои жизни ради мира, проявлять неустанную заботу о ветеранах, нести гордое звание народа-победителя. Мы обязаны сделать все возможное для того, чтобы молодое поколение сибиряков воспитывалось на примере доблести и героизма своих отцов, дедов и прадедов, росло в духе патриотизма и уважительного отношения к героическому прошлому своей страны, – подчеркнула Ирина Синцова.